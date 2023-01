El crudo relato de Guillermo Francella tras el ataque que sufrió en la puerta del teatro: "Teníamos miedo"

Embed

Este lunes en Intrusos (América TV), Francella habló del tenso episodio que vivó en el Gran Rex. "Todos los días salgo y giro desde el Gran Rex hacia Esmeralda. En ese trayecto siempre hay un cordón policial porque hay gente en toda la cuadra, en los laterales, sacando fotos y saludando", describió.

"Anoche se puso una chica frente al capó. No podíamos avanzar y teníamos miedo de pisar a alguien. La Policía siempre nos ayuda muchísimo a cruzar. Ellos la querían correr, pero ella se resistió", siguió.

Afortunadamente, Francella no sufrió ningún daño. "Fue un momento incómodo, pero no me pasó nada a mí", cerró el protagonista de Casados con hijos.

Sensacional estreno de Casados con Hijos

En la noche del jueves, el público ovacionó al elenco de Casados con Hijos, en el debut del show teatral más esperado de los últimos años.

En un Teatro Gran Rex a pleno, Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato, Marcelo De Bellis y Jorgelina Aruzzi, desplegaron todo su humor y carisma en la puesta teatral de la serie que se convirtió en clásico de la televisión argentina a través de la pantalla de Telefe.

Con la conexión y mística intacta como hace 17 años, los actores volvieron a ponerse en el rol de esos personajes entrañables pero esta vez con el público en vivo. Pepe, Moni, Coqui, Paola, Dardo y la reciente incorporación de Azucena, despertaron las carcajadas de los miles y miles de espectadores ansiosos por volver a disfrutar de Casados con Hijos, el ciclo que se volvió un fenómeno de culto que traspasó generaciones.

Casados con hijos (adaptación de la serie americana “Married with children”, de Sony Pictures Entertainment), cuenta con libros de Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón, la misma dupla responsable de los guiones de la ficción de Telefe.

El show es producción de Telefe, una marca propiedad de Paramount y RGB Entertainment. Las entradas están en venta en la boletería del teatro y a través de Ticketek.