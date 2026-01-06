Error fatal y eliminación: quedó fuera una de las más queridas de MasterChef Celebrity

La tensión máxima llegó en el cierre. Ian Lucas, Sofi Martínez y Miguel Ángel Rodríguez quedaron en la cuerda floja y enfrentaron la decisión final del jurado. Tras una devolución intensa, Ian Lucas logró continuar en competencia, pese a haber arriesgado de más con su plato. “A partir de ahora no experimento más", aseguró el supuesto novio de Evangelina Anderson.

Finalmente, la eliminada de la noche fue la periodista deportiva, Sofi Martínez, que no logró cumplir con las expectativas del jurado en una gala clave. Su salida sorprendió tanto a sus compañeros como al público, que la consideraba una de las participantes con mayor crecimiento dentro del reality.

Sofi Martinez

Cabe recordar que Momi Giardina había sido la última eliminada en la gala anterior, tras un fallido plato con atún rojo, lo que refuerza la idea de que MasterChef Celebrity se volvió implacable.

Con menos participantes, desafíos cada vez más complejos y un jurado sin concesiones, el certamen entra en su tramo más caliente. Y esta gala lo dejó claro: nadie tiene el lugar asegurado.

Cuál es el tierno apodo que Ian Lucas le dice a Evangelina Anderson en MasterChef

En el marco de una nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe), el reality de cocina más visto de la televisión argentina, el pasado domingo se vivió una “Noche Extrema” de última chance, donde un solo participante logró salvarse de la temida gala de eliminación. Sin embargo, más allá de la presión y los platos, la atención se la llevó la evidente química entre Evangelina Anderson e Ian Lucas.

Durante toda la emisión, la cercanía entre ambos fue constante y quedó expuesta en varios momentos. Uno de los más comentados se dio en el mercado, cuando Evangelina admitió que “la estaba pasando mal” con la consigna y, sin dudarlo, lanzó un pedido que resonó en todo el estudio: “Ian, rescatame”, gritó la modelo, despertando risas, murmullos y especulaciones inmediatas. Para muchos, fue algo más que un pedido de ayuda culinaria.

Minutos después llegó la confesión que terminó de encender las versiones: Ian Lucas reveló al aire que le dice “Evita” a Evangelina Anderson, un apodo tan tierno como revelador. Las cámaras captaron miradas cómplices, sonrisas tímidas y gestos que no pasaron desapercibidos ni para el jurado ni para el resto de los participantes.



