Error fatal y eliminación: quedó fuera una de las más queridas de MasterChef Celebrity
Una nueva gala eliminación en MasterChef Celebrity volvió a demostrar que, a esta altura del certamen, nadie tiene el lugar asegurado. Enterate quién quedó afuera.
6 ene 2026, 00:27
Error fatal y eliminación: quedó fuera una de las más queridas de MasterChef Celebrity
Este lunes, y en medio de cambios inesperados en la programación de Telefe, el programa que conduce Wanda Nara volvió a apostar por una gala de eliminación que mantuvo a la audiencia en vilo hasta el último segundo. Con Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular analizando cada detalle, no hubo margen para errores en MasterChef Celebrity.
La dificultad, como viene ocurriendo en las últimas semanas, volvió a subir la vara. El desafío de la noche fue cocinar mollejas, una proteína compleja que expone técnica, cocción y temple. Aunque el jurado destacó el esfuerzo general y el compromiso de los participantes, no todos lograron cumplir con el objetivo.
Entre los platos más celebrados estuvieron los de La Reini, Evangelina Anderson y La Joaqui, quienes se destacaron por su ejecución y sabor. “Pusieron todo hoy para demostrarse a ustedes mismas que pueden hacer un plato rico”, les dijo Donato De Santis antes de invitarlas a avanzar a la siguiente semana del certamen.
También tuvieron una noche sólida el Turco Husaín, que sorprendió al jurado al animarse a sumar queso azul a la molleja, y Marixa Balli, que volvió a demostrar regularidad y crecimiento. Germán Martitegui fue claro con ambos y los alentó a empezar a pensar en una instancia decisiva: la final, aunque todavía lejana.
La tensión máxima llegó en el cierre. Ian Lucas, Sofi Martínez y Miguel Ángel Rodríguez quedaron en la cuerda floja y enfrentaron la decisión final del jurado. Tras una devolución intensa, Ian Lucas logró continuar en competencia, pese a haber arriesgado de más con su plato. “A partir de ahora no experimento más", aseguró el supuesto novio de Evangelina Anderson.
Finalmente, la eliminada de la noche fue la periodista deportiva, Sofi Martínez, que no logró cumplir con las expectativas del jurado en una gala clave. Su salida sorprendió tanto a sus compañeros como al público, que la consideraba una de las participantes con mayor crecimiento dentro del reality.
Cabe recordar que Momi Giardina había sido la última eliminada en la gala anterior, tras un fallido plato con atún rojo, lo que refuerza la idea de que MasterChef Celebrity se volvió implacable.
Con menos participantes, desafíos cada vez más complejos y un jurado sin concesiones, el certamen entra en su tramo más caliente. Y esta gala lo dejó claro: nadie tiene el lugar asegurado.
Embed
Embed
Cuál es el tierno apodo que Ian Lucas le dice a Evangelina Anderson en MasterChef
En el marco de una nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe), el reality de cocina más visto de la televisión argentina, el pasado domingo se vivió una “Noche Extrema” de última chance, donde un solo participante logró salvarse de la temida gala de eliminación. Sin embargo, más allá de la presión y los platos, la atención se la llevó la evidente química entre Evangelina Anderson e Ian Lucas.
Durante toda la emisión, la cercanía entre ambos fue constante y quedó expuesta en varios momentos. Uno de los más comentados se dio en el mercado, cuando Evangelina admitió que “la estaba pasando mal” con la consigna y, sin dudarlo, lanzó un pedido que resonó en todo el estudio: “Ian, rescatame”, gritó la modelo, despertando risas, murmullos y especulaciones inmediatas. Para muchos, fue algo más que un pedido de ayuda culinaria.
Minutos después llegó la confesión que terminó de encender las versiones: Ian Lucas reveló al aire que le dice “Evita” a Evangelina Anderson, un apodo tan tierno como revelador. Las cámaras captaron miradas cómplices, sonrisas tímidas y gestos que no pasaron desapercibidos ni para el jurado ni para el resto de los participantes.