Marcela Tauro explotó con todo contra Sofía Gonet y Wanda Nara con una dura frase: "Telefe contrata a esas..."

“¿A La Reini? Ahora son íntimas. Mirá, La Reini es muy tóxica como Wanda. Wanda también es tóxica chicos. Es tóxica, perdónenme. Recordemos: ¿Wanda Nara qué cosa no dijo de Maxi López durante años? Y hoy lo lleva como figura”, reaccionó con todo la conductora.

Y siguió indignada: “La locura que vendemos, chicos… Me parece gravísimo, pero la culpa la tenemos nosotros los medios también, ¿eh? Porque Telefe tiene contratadas a estas loquitas, estas chiquitas que enloquecen".

“Le decís a un tipo... ‘Golpeador’, ‘Te voy a romper el cráneo’, ‘drogadicto’; y el tipo le dice ‘gato cascoteado’”, siguió firme en su postura Marcela Tauro.

“La peor parte para mí de estas chicas en general, de estos perfiles, es que a las chicas jovencitas, que todavía no tienen la edad de ellas, les muestran una vida que no es real: vas, te levantás un tipo, te garpa un hotel, no trabajás, haces quilombo… La vida no es así, es otra cosa. Y eso peligroso”, observó Karina Iavícoli.

“Perdón, es lo que estamos viviendo lamentablemente. Las redes... A ver, las pibas hoy en día no quieren estudiar y menos trabajar, porque es más fácil irse de modelo a Dubái y esto y lo otro y ponerse de novia", concluyó durísima Marcela Tauro.

Los terribles chats que filtró La Reini y hundió a Homero Pettinato

Sofía Gonet decidió hacer públicos chats privados que mantuvo con su ex pareja Homero Pettinato en los que se leen mensajes de tono agresivo, después de escuchar al conductor decir públicamente que "volvería con ella" y que "aún la amaba".

En las conversación entre ambos, Homero Pettinato le escribió: “Te la pasás laburando de mierdas que a nadie le importan y te creés Angelina Jolie”.

La respuesta de la participante del reality MasterChef Celebrity (Telefe) fue tambuén durísima: “Te despertás todos los días a las cuatro de la tarde porque te la pegás. Sos un desastre total”.

Pettinato la calificó como “gato cascoteado”, aseguró que “la detesta” y que “se comió una peli”. A lo que Sofía Gonet respondió: “Tenés síndrome que te creés superior y más intelectual y culto. Sos recontra pelotudo y vago. Yo me río de mí misma. No tenés humor”.

“Por lo menos no chupo pij... en el Four Seasons por un pasaje en primera”, y agregó: “Con el poco talento y la cantidad de plata que tenés a nadie le entra en la cabeza”, le retrucó el humorista muy fuerte.