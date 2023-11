El curioso posteo de Wanda Nara por la victoria de Javier Milei que luego decidió eliminar

Embed

Pero eso no fue todo. Porque además lo hizo replicando la Instagram Storie de Telefe, canal argentino del que Wanda es figura exclusiva, anunciando la victoria del candidato libertario.

Así, sonando de fondo “Siempre consigo todo lo que quiero, él me gustó, parece sincero. Lo veo y lo quiero, lo veo y lo quiero, lo veo y lo quiero. Lo quiero y lo tengo porque soy una bad bitch”, Wanda Nara replicó la historia virtual de Telefe con la imagen del titular de La libertad avanza con un brazo en alto, confirmando que "Javier Milei es el nuevo presidente".

Lo cierto es que Wanda sorprendió a muchos de sus más de 16 millones de seguidores, así como también generó algunas críticas al mezclar un hecho político con su lanzamiento musical, relacionando al presidente electo llamándolo indirectamente "Bad bitch", por lo que un apenas un rato después de posteado Nara optó por eliminarlo.

Wanda Nara sorprendió con una sentida reflexión para quienes criticaron su primera canción

Recientemente Wanda Nara lanzó su carrera su cantante y generó una gran repercusión en las redes con su tema Bad Bitch. La conductora obtuvo más de 800 mil reproducciones en YouTube y aseguró que ya tiene dos canciones nuevas en camino.

Cómo podía llegar a pasar, la incursión de Wanda en el mundo de la música no fue algo positivo para todos, y recibió ciertas criticas y cuestionamientos luego del estreno. Sin embargo, fiel a su estilo, la mediática decidió no hacerle caso a los comentarios negativos y en su lugar compartió una sentida reflexión.

"Nunca imaginé tanto con Bad Bitch gracias a todos ustedes por bancarme siempre en cada una de mis locuras. No soy cantante pero acá canto, no soy bailarina pero estoy bailando, no era conductora pero lo hice. En la vida sólo cuenta las ganas con las que haces algo", comenzó escribiendo en un posteo de sus redes sociales.

A continuación se refirió a las críticas y aseguró: "Quizás los haters tienen razón nací sin talento pero les puedo asegurar que la fuerza de las ganas de aprender y de seguir adelante a pesar de las críticas vale más que todo. Si tenés ganas de hacer o de ser alguien no escuches los comentarios, simplemente mirá fijos tus objetivos y andá por ellos".