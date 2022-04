El descargo de Ana Rosenfeld en LAM tras las denuncias recibidas.

Luego, agregó: "Por supuesto están poniendo a la gente que no me quiere. Probablemente, sean tres, cuatro, cinco, diez o veinte". Por otro lado, aclaró a quienes llevará ante la Justicia por sus dichos: "En principio, entiendo que hay tres personas de ese programa (Intrusos) que no solo actuaron capciosamente sino dando a entender u informando de cosas que no son tales".

"Uno de ellos es Lucas Bertero, que primero puso en duda si yo terminé bien o mal con Viviana Canosa", luego comentó que Flor de la V también será demandada, y que "el tercero será Gonzalo Vazquez, que de todas maneras no le importaba nada porque como es insolvente no tiene nada".

Ana Rosenfeld amenazó con llevarla a la Justicia y Flor de la V redobló la apuesta

El martes en LAM (América TV), Ángel de Brito anticipó que Ana Rosenfeld iniciará acciones legales contra Intrusos tras las denuncias por parte de sus ex clientas.

"Ella entiende que hay elementos para demandar al programa, a la conductora, y a varios de los panelistas que intervinieron -para ella- de mala fe", precisó el periodista.

Ángel explicó que la abogada toma esta reacción por los testimonios de sus ex clientas en el ciclo que conduce Flor de la V. "Les va a iniciar un juicio por las cosas que se dijeron en Intrusos sobre ella ayer y hoy. Está muy enojada", sentenció.

Este miércoles, Flor de la V le respondió a Rosenfeld.

"A nosotros nos trajeron una información. No estamos agregando absolutamente nada. No me intimida Ana Rosenfeld. No le tengo miedo", exclamó la conductora de Intrusos.

Flor remarcó que no teme tener que enfrentar a la abogada en los Tribuales. "Si tenemos que ir a la Justicia, iremos a la Justicia, con las denunciantes y sus abogados, para que se aclaren las cosas. La Justicia dirá", sentenció.