Ana Rosenfeld amenazó con llevarla a la Justicia y Flor de la V redobló la apuesta

Ángel explicó que la abogada toma esta reacción por los testimonios de sus ex clientas en el ciclo que conduce Flor de la V. "Les va a iniciar un juicio por las cosas que se dijeron en Intrusos sobre ella ayer y hoy. Está muy enojada", sentenció.

Este miércoles, Flor de la V le respondió a Rosenfeld.

"A nosotros nos trajeron una información. No estamos agregando absolutamente nada. No me intimida Ana Rosenfeld. No le tengo miedo", exclamó la conductora de Intrusos.

Flor remarcó que no teme tener que enfrentar a la abogada en los Tribuales. "Si tenemos que ir a la Justicia, iremos a la Justicia, con las denunciantes y sus abogados, para que se aclaren las cosas. La Justicia dirá", sentenció.

La reacción de Ana Rosenfeld al ver a sus ex clientas en TV

Ana Rosenfeld expresó su indignación después de ver a su ex clientas en Intrusos.

La abogada mediática subió del aire del programa de espectáculos y manifestó su enfado.

"Vergüenza ver como tres mujeres a las que acompañe no solo jurídicamente sino también en lo personal. Ahora buscan oportunismo mediático para no cumplir con el pago de los honorarios profesionales. Creen que los medios van a frenar la Justicia. Todos los expedientes judiciales son la prueba contundente de sus falsas denuncias y difamación de mi nombre", fue el descargo de Rosenfeld.