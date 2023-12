El descargo de Bettina tras el fallo de la Justicia contra Alberto Ferriols: "Este tipo no va a cambiar nunca"

En este contexto, Bettina, hija de la ex vedette Beatriz Salomón quien falleció en junio de 2019, habló con el portal Teleshow y se indignó con las palabras de su padre: “Esto parece una joda, cómo él piensa que decir todo eso es buena idea, sabiendo que hay papeles que dicen todo lo contrario. ¡No está libre y sin pena!", indicó.

Y añadió: "O sea, si estuviera libre y sin pena, podría venir a mi casa y matarme tranquilamente ahora, pero evidentemente no puede. Y tiene que hacer trabajo comunitario. Este tipo no va a cambiar nunca. Nunca va a cambiar. Siempre va a ser igual".

"Siempre va a intentar cosas malas. Siempre, siempre. No cambia más. Mi mamá tenía razón. Ese tipo no cambia más. Y después, bueno, lo terminé de confirmar yo”, explicó Bettina en charla con el citado medio.

Y cerró : “Me enoja la situación porque estoy teniendo un día lindo, estoy festejando, por así decirlo, que al fin se terminó y que voy a poder estar en paz y ya al mismo día sale a hablar. O sea, me parece una total falta de respeto todo esto, o no sé si falta de respeto, pero me parece un montón”.

Bettina contó su calvario con Alberto Ferriols en LAM

En una visita al programa LAM, América Tv, Bettina, en compañía de su abogado César Carroza, contó su calvario con Alberto Ferriols y recordó cuando el médico la amenazó con un cuchillo, hecho que denunció en la Justicia.

"Era un día normal y él decidió hacer ese chiste, que no era el momento y no era un chiste", comentó la joven. "Cuando empecé con mi novio él ya no estaba casi, pasó todo esto y no lo volví a ver más (a Ferriols)", explicaba la joven.