Duro revés para Alberto Ferriols: la Justicia falló en su contra tras la denuncia que le hizo su hija Bettina

La Justicia estableció que Ferriols tenga una residencia y se someta al cuidado de la autoridad de control para cumplir con las citaciones que haga el juzgado.

Bettina es la hija menor que adoptó Ferriols con Beatriz Salomón. El año pasado ella lo denunció luego de que irrumpiera en su domicilio de forma violenta.

Bettina, la hija de Beatriz Salomón, habló sobre la difícil relación con su padre a un año de denunciarlo

Bettina, la hija de Beatriz Salomón y Alberto Ferriols, habló por primera vez sobre la denuncia que hizo contra su papá hace un año. La joven, en Socios del Espectáculo (El Trece), además se refirió al vinculo que mantiene con él en la actualidad.

"Es mi papá, pero yo le digo Alberto. El vínculo nunca estuvo y si no, se destrozó. En los últimos tiempos no me daba decirle papá porque no sé muy bien lo que significa tener un padre", comenzó diciendo la adolescente, quien denunció al cirujano por "violencia psicológica, económica y amenazas".

Sobre su mamá, admitió: "Era mi adoración y a mi papá nunca lo llegué a conocer y en un momento, ya más de grande, tomé la decisión de no verlo porque no me nacía... no es muy empático, siempre las cosas son como él quiere y yo siempre fui una persona libre".

"Después de su denuncia no volví a verlo y que la causa sigue en proceso, yo sostengo todo lo que dije. Él no puede tener ningún contacto conmigo, yo todavía tengo el botón antipánico y él no tiene libre circulación", afirmó Bettina.

En otra parte de la entrevista, Bettina detalló que con su padre tenía muchos choques. "Había como una guerra y mi hermana era la mediadora intentando que no nos peleemos", añadió.

"Pasó eso del cuchillo (se refirió a la denuncia que hizo) que me lo puso acá en el cuello y me empezó a decir... no sé cómo explicarlo, perdón, me pongo nerviosa, me decía... perdón, no lo puedo decir", dijo mostrándose incómoda y vulnerable por recordar esa difícil situación.