El descargo de la novia de Licha luego de la sanción a Isabel en Gran Hermano

Isabel, Licha y Martín - captura GH 2023.jpg

Así las cosas, y tras quedar expuesta la situación ante el resto de los jugadores, la familia de Lisandro Navarro emitió un tajante descargo desde las historias virtuales de la cuenta de Instagram del participante desligando a Mili de cualquier responsabilidad o intención de enviarle mensaje alguno a su hijo.

“Desde este lado queremos aclarar que Mili jamás se comunicó ni quiso enviarle un mensaje a Licha a través de Isabel”, informó el posteo de los Navarro en el que arrobaron a Santiago del Moro. Además, remarcaron que "la campaña de repechaje nunca fue a favor de ella", en referencia a Isabel; así como concluyeron asegurando: "Jamás interferiríamos con el aislamiento ni el juego dentro de la casa".

Como era de esperar, inmediatamente la novia de Licha compartió el comunicado desde sus historias virtuales para dejar aclarada su situación, que claramente podría perjudicar a su novio dentro de la competencia.

aclaración de Mili sobre mensaje de Isabel a Licha en GH2023- IG.jpg

Catalina cruzó a Isabel en vivo tras la sanción de Gran Hermano: "Que se caigan las caretas"

Luego de que Isabel De Negri fuera sancionada por Gran Hermano (Telefe) tras querer darle a Lisandro Navarro un mensaje proveniente del afuera, Catalina Gorostidi la enfrentó en vivo. "Que se caigan las caretas de una vez", disparó la pediatra.

Mientras hablaban con el conductor Santiago del Moro sobre la sanción, Catalina lanzó: "Es muy díficil. Yo soy muy bocona, pero estamos haciendo un esfuerzo enorme. Me da mucha bronca que si fue adrede no lo diga".

"Respeto a todos mis compañeros que se quedaron ahí afuera tratando de entrar a la casa. Entonces si alguien hizo un comentario a propósito mientras todos estamos tratando de cuidarnos me parece que es injusto", destacó Gorostidi enojada.

Embed

Más adelante, una vez que el presentador se despidió de los jugadores, Catalina siguió cuestionando a Isabel. "No me juzgues si no sabés", le dijo Isabel a la morocha.

"No, te juzgo con todo lo que sé, ese es el tema. Por eso, que se caigan las caretas de una vez. Y si la gente me quiere sacar se lo dejo a la gente, ojalá que haya visto todo. Vio todo. La gente que viene acá a falsear las cosas y a cagarse en nuestros compañeros que se quedaron afuera me rompe la cho... Disfrutalo, porque no puedo decir nada, disfrutalo. La gente gracias a Dios ve todo. Por algo a mí no me dijeron nada, y a vos te retaron. Te tendrían que haber expulsado, no nominado", dijo enfurecida la pediatra.

"Estás hablando sin saber", le respondió Isabel. "Jugá con ellos porque yo sé todo", lanzó Gorostidi alterada.