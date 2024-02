Isabel de Gran Hermano recibió una severa sanción al cometer un error digno de expulsión

Ahí, se dirigió a Isabel. "Hoy a la mañana acudiste al confesionario, luego de una charla que tuviste con Lisandro en donde me manifestaste tu preocupación acerca de algunos comentarios que podrían ser interpretados como información que no debías brindar. Me tomé el trabajo de revisar en detalle esa charla y advertí que tu intención fue darle a Lisandro un mensaje proveniente del afuera. Es más, haciendo mímica con tus labios revelaste que se trataba de un mensaje de Mili, la novia de Lisandro", explicó el dueño de la casa.

"Te comunico, Isabel, que cometiste un grave error, una grave falta", aseguró. "Isabel, debido a esta desobediencia, te informo que ya estás nominada, no podrás votar ni ser salvada por el líder de la semana. Además, te advierto que estaré prestando mucha atención a tus conversaciones. Si vuelve a suceder una situación similar, tomaré medidas más severas", le informó 'Big' terminante.

El brutal sincericidio de Furia sobre por qué no le gusta comer con sus compañeros de Gran Hermano

La estrella de esta edición de Gran Hermano (Telefe), Juliana 'Furia' Scaglione, no suele comer con sus compañeros del reality, luego de haber tenido varios enfrentamientos con ellos.

Si bien los jugadores habían quedado desde el primer día que pase lo pase todos se iban a sentar en la mesa para compartir las comidas, la jugadora se rebeló y no cumplió con lo pactado.

Este martes, a la hora del almuerzo, Rosina Beltrán destacó que Juliana había vuelto a sentarse con ellos y celebró: "Furia, qué lindo que estés comiendo con nosotros".

Ahí, Furia disparó sin filtro: "¿Qué le ves de lindo que esté comiendo con ustedes? No me divierte, escucho comentarios o gente hablar que no me interesa lo que piensa y me genera mier...". Sin embargo, la jugadora le ofreció a la uruguaya: "Con vos si querés un día comemos juntas".