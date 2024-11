El descargo de Lizy Tagliani tras sus polémicos comentarios contra Cami Homs: "Pobre chica, espantoso"

En el juego, las parejas invitadas debían competir con diferentes consignas y superar desafíos para ganar el juego. Cuando Homs se consagró como la líder indiscutida de la noche, Tagliani reaccionó con un extraño humor que a pocos causó gracia.

"¡Cinco millones de pesos y una semana en el Hotel Riviera Maya!", dijo Susana anunciando el gran premio que recibirían Cami Homs y su pareja José Sosa, jugador de Estudiantes de La Plata. Desde su sitio, Lizy empezó con una perorata que fue totalmente ignorada por la modelo y ex pareja de De Paul.

"Cinco millones de pesos -repitió Tagliani-, la plata que recibe ella de la manutención", comentó entre risas mientras se acercaba a la mesa. Pero las bromas no terminaron ahí. Al no recibir respuestas por parte de su compañera de juego, Lizy continuó con lo que parecía ser un intento de show. "Estos gatos siempre tienen suerte ¡Qué bronca! La suerte que tiene esta argoll***", gritó Tagliani, que volvió a ser ignorada.

Antes de retirarse, Homs agradeció la invtación al programa y aseguró haberla pasado "increíble". Sin quedar contenta por la falta de respuesta, Tagliani remató con un polémico "aguante Tini".

Embed

La palabra de Lizy Tagliani tras lo sucedido con Cami Homs

Ahora, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Lizy se mostró totalmente arrepentida por lo sucedido y le pidió disculpas a Cami Homs en un contundente descargo.

"Fue horrible lo que hice, totalmente desubicado y maleducado. No sé por qué lo hice", comenzó diciendo Tagliani. Luego siguió: "Yo estaba ahí como haciéndome la indignada porque perdimos, como boludeando, y no sé por qué me desubiqué tanto. Pobre chica, es un amor".

"No entiendo cómo yo con 54 años no me pude dar cuenta de lo que hice. Ponele que una cosa se me escape, pero dije cualquier barbaridad pensando que era gracioso", añadió.

"Lo peor es que me fui del programa y nunca tomé la consciencia de darme cuenta de lo que dije. Fue horrible y espantoso. Obviamente le mande después un pedido de disculpas. No lo puedo creer, te lo juro por la memoria de mi mamá, no puedo creer lo que hice. Es horrible", cerró Lizy.