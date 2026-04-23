Nicole Neumann reveló qué mega famoso la encaró en un boliche: "Era groso"

“A mi me encaró David Copperfield en Tequila. Pará, ¿sigue vivo pobre? Por ahí lo estoy matando...", lanzó entre risas Nicole Neumann. Y luego dio más detalles de aquel momento: "Yo estaba pasando con mis amigas, no me acuerdo el año ni si estaba soltera”.

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“Pasé y me frenó y me empezó a decir ´bueno, querés dejarme tu teléfono. Me encantaría conocerte, quizás podés ser parte del show´ y le dije, ´no, bueno´. Era groso. Era mega. Pero para mí no tenía facha”, cerró sobre aquel encuentro con el famoso ilusionista estadounidense.

Al instante, su hermana Gege Neumann contó su experiencia con otra figura internacional cuando el ex futbolista francés Thierry Henry la llamó para invitarla a salir al rato de coincidir en un evento.

"Fui a un evento de una marca de zapatos, mi marido estaba de viaje, y yo me saco una foto con Thierry Henry. Vino el representante y me pidió el teléfono para enviarme las fotos", comenzó su relato.

Y cerró sobre esa historia: "Al rato estoy comiendo con amigas y suena el teléfono y era Thierry y quería ver si quería tomar algo o comer. Le dije que no, que le agradecía pero no era ese tipo de chicas. Y él muy respetuoso me dice: 'por favor, no te quise faltar el respeto'".

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El contundente mensaje de Indiana Cubero en medio de la guerra familiar entre Nicole y Cubero

En plena tensión por la polémica de la fiesta de 15 de su hermana Allegra y los cruces familiares, Indiana Cubero, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero sorprendió con un firme mensaje en sus redes.

Indiana compartió una postal muy especial junto a su novio, Thiago Silvero, a quien saludó por su cumpleaños con un mensaje cargado de sentimiento.

“Feliz cumple, mi amor. Gracias por siempre estar y acompañarme, te admiro cada día más por lo que sos y todo lo que lográs. Nunca dudes de vos, sos increíble. Te amo”, escribió la adolescente, junto a una imagen donde se los ve muy cómplices: ella con un vestido fucsia y él con traje oscuro, en una escena íntima y elegante.