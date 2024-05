El descargo de Lucas Benvenuto tras la reaparición de Jey Mammon: "Es increíblemente cruel"

Embed

Y sumó: “No se preocupen, yo desde hace un tiempo decidí no ver más noticias, no actualizarme de nada. Acabo de cumplir una de las primeras metas que puse en la lista para mi vida. No les puedo decir qué es porque es muy personal, pero acabo de cumplir una meta de vida”.

“Imagínense si después de todo lo que peleé, tantos años en la Justicia, un tiempo en los medios y toda mi vida, como para seguir enganchado de una historia que no tiene sentido y que es increíblemente cruel”, sostuvo.

Duro revés para Jey Mammon en la causa contra Lucas Benvenuto

En marzo de 2023, Lucas Benvenuto reveló que mantuvo una relación con Jey Mammon cuando era menor de edad y advirtió que sufrió abusos durante los años que duró el vínculo.

Ante la acusación del joven, el capocómico decidió ir realizar una querella por calumnias e injurias. "Yo no violé. Yo no abusé. Yo no drogué a ninguna persona, jamás, nunca en mi vida. No lo hice. Ni lo haría. Ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años", manifestó en su defensa. .

Sin embargo, en las últimas horas, se conoció que la Justicia falló a favor de Lucas Benvenuto, quien comunicó la noticia en su cuenta de Instagram, donde subió la notificación oficial.

"Esta vez la Justicia dijo que no había delito por el cual querellarme. Una vez más -cuando los tiempos procesales le permiten expedirse- me da la razón. El fallo está firme y es inapelable", expresó.

En la publicación, Lucas reflexionó sobre todo lo que tuvo que pasar hasta conseguir este fallo favorable. "Si alguien me hubiese dicho antes de comenzar mi camino hacia la verdad que esto iba a ser muy difícil, que me iban a tildar de mentiroso, que la Justicia puede no ser justa, que iba a sufrir de ansiedad, bronca, dolor…. Haría lo mismo una y otra vez: hablaría, denunciaría y me armaría de valor todas las veces que fueran necesarias", finalizó.