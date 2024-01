Lucas Benvenuto volvió a disparar contra Jey Mammon con un demoledor mensaje: "¿No están vendiendo entradas?"

Es así que en las últimas horas no dudó en compartir desde sus redes sociales un fragmento de una entrevista suya en los medios donde lo comparó con los casos del Bambino Veira o el Padre Grassi.

Pero no conforme con eso, horas más tarde sumó a sus historias virtuales un demoledor mensaje que, aunque sin nombrarlo, todo hace indicar que estaría dirigido a quien denunció hace casi un año.

"Qué triste que se use mi historia en los medios para promocionar una obra de teatro de un degenerado. ¿Qué pasa? ¿No están vendiendo las entradas que esperabas?" escribió Lucas Benvenuto sin medias tintas junto a un pulgar para abajo en señal de desaprobación.

La tajante respuesta de Lucas Benvenuto sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con Jey Mammon

En una nota con Empezar el día, Lucas Benvenuto, el joven que denunció públicamente a Jey Mammon por abuso sexual, se refirió al regreso del humorista a los escenarios, a meses de la enorme repercusión que su caso generó en los medios.

El muchacho mencionó que se enteró de la vuelta del cómico a Carlos Paz por allegados: "Me entero de estas cosas por la cantidad de personas que me escriben para mandarme las noticias y decirme que iban a prender fuego el teatro. Yo tuve que frenar un montón de cosas de este lado”.

Benvenuto advirtió que hay personas de su entorno que estaban muy enojadas por el regreso de Jey. “El escrache podría haber sido. Tuve que frenarlo porque no es la idea. Hay mucha gente que está enojada. O, mejor dicho, que está sufriendo, y no está bueno lo que están haciendo”, agregó.

Sobre la posibilidad de una charla o un acuerdo con el cómico para dejar todo en el pasado, el joven fue tajante: “Yo no tengo que hablar con él. Hace unos meses atrás dije que todo esto, en su momento, se hubiera resuelto con unas disculpas, pero nunca llegó ese perdón. Lo único que llegó es violencia hacia mí”.

Al finalizar, Benvenuto remarcó que no entiende cómo permitieron que Jey esté nuevamente arriba de un escenario. "Es súper duro y no está bueno que se ponga en lugar de víctima a los abusadores. Yo entiendo que necesitan trabajar, pero no así, no a este costo. No está bien. Porque de este lado casi me mato dos veces, mientras algunas personas juegan a la vuelta emotiva de…”, concluyó.