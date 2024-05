Duro cruce entre Jey Mammon y la periodista Valeria Sampedro: "La Justicia no te declaró inocente"

Y agregó: “El rebote que tuvo fue que hubo una condena por parte de mucha gente. Yo la condena social no la sentí, seguramente hay mucha gente que se quedó reculando, pero yo creo que hay mucha gente que necesita escuchar todo ese camino”.

“Yo en un momento sentí como que tenía que soltar, porque la justicia me declaró inocente”, aseguró Mammon e inmediatamente intervino la periodista. “No es inocencia, la Justicia no te declaró inocente, lo que determina la Justicia es que la causa prescribió. Hay una cuestión que excede lo que quiera pensar o creer cada uno. La causa no avanza porque la Justicia o juez entienden que pasó mucho tiempo, el delito es viejo”, informó.

“Cuando se habla de delitos de personas que fueron vulneradas. En una denuncia de abuso sexual en general no se les cree a las víctimas, esto es una cuestión histórica”, sumó Sampedro.

“Por lo general se le cree a la presunta víctima”, disparó Jey. "Son conceptos erróneos. La Justicia me declara inocente, preguntárselo a cualquier abogado, y por prescripción. Sí coincido con vos en que la justicia no investiga, pero la Justicia me declara inocente”, le respondió a la comunicadora.

En otra parte de la entrevista, el artista contó que su sobrino le remarcó que en el testimonio de Benvenuto “no daban las cuentas” dado que el joven había dicho que era menor de edad cuando comenzó la relación entre ellos. Ahí, Sampedro le preguntó cómo podía salir con un adolescente cuando él estaba en sus 30. "¿No te parece importante que él dijo que tenía 14 años y lo violé?", le contestó a la periodista.

Flor Peña bancó fuerte a Jey Mammon tras el fallo de la Justicia en favor de Lucas Benvenuto

Flor Peña habló del caso Jey Mammon y la denuncia de Lucas Benvenuto, luego de conocerse hace pocas semanas del fallo de la Justicia en favor del joven luego de la arremetida legal del conductor tras denunciarlo por calumnias e injurias.

En este sentido, en una nota con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, Flor Peña se la jugó nuevamente y bancó a Jey y según su visión la Justicia evitó profundizar las pruebas que presentó el conductor para su defensa.

"Jey no perdió un juicio. El juez no quiso investigar las pruebas que él había presentado", declaró Flor Peña con firmeza con respecto a la denuncia de Mammon contra Benvenuto por calumnias e injurias.

Y agregó contundente: "Él (Jey) está muy bien, yo creo que él va a salir de esta porque tiene la verdad. Es una gran y hermosa persona. Lo quiero y lo conozco mucho, sé de su calidad y su calidez, va va a estar bien".

"Esta fue una prueba más en su vida pero estará bien, ya pasó", concluyó la actriz. Cabe recordar que la Justicia absolvió a Benvenuto por la denuncia de por calumnias e injurias que había presentado Jey Mammon en su contra, noticia que compartió el propio joven desde las redes sociales.