El desconocido hobby que practica Toto Kirzner: "Es un mano a mano con un animal salvaje"

"Desde hace dos años tengo el carnet de buzo, yo ya lo tengo y ahora lo que quiero hacer es ir subiendo de niveles. Ya estoy en mar abierto de aguas internacionales", detalló Toto.

Más adelante, la nieta de Mirtha Legrand le consultó al joven actor qué fue lo más impactante que vio en el mar. Ahí, relató: "Una vez estábamos buceando hace dos años en una de las boyas que hay en Estados Unidos, y en la anteúltima nos metimos a mar abierto, había tiburones, y dije 'me puedo encontrar con eso o no'. Me iba a meter sin cámara, y un tipo que estaba ahí me prestó la suya".

"En un momento, de la nada, un compañero mío empieza a subir y se aproximó a la superficie. Cuando lo empezamos a seguir y salimos de las piedras, vimos que arriba había como siete tiburones. Estaban apareándose. No lo podía creer. Me empezó a generar gracia, pero de los nervios. Subí, y en un momento es como que me separo de mis compañeros y quedo del otro lado del círculo de tiburones. Cuando empecé a sacar la cámara, un tiburón muy tranquilo me vio y le llamé la atención. Me encaró con la boca abierta", narró.

Y cerró su increíble anécdota: "Si bien había una parte racional mía que decía 'no creo que pase nada', es mano a mano con un animal salvaje. Me empezó a agarrar un miedo existencial de decir 'quizá la quedo ahora'. Yo dejé que venga, me tocó el hombro con la nariz y se fue".

El Trece tomó una decisión final sobre Buenos Chicos por su bajo rating

El lunes 11 de septiembre a las 21 horas se produjo el estreno de la ficción Buenos Chicos en la pantalla del Trece y lo hizo con un primer promedio general de 9.1 puntos de rating.

Sin embargo, con el correr de las semanas, la ficción juvenil tuvo una marcada caída en sus niveles de rating con respecto a su estreno sumado a la competencia que viene perdiendo a diario con el Bailando 2023 en América Tv y Got Talent Argentina en Telefe.

En este sentido, ante los bajos números de rating que venía teniendo la ficción en las últimas semanas, El Trece tomó una decisión final sobre Buenos Chicos.

buenos chicos 2.jpg

El canal del solcito tiene todo preparado para reacomodar su grilla y desde el próximo viernes, Los 8 Escalones del Millón finalmente recuperará su horario en el prime time y Buenos Chicos será reubicado en la grilla.

El clásico ciclo de Guido Kaczka de preguntas y respuestas vuelve a su horario central tras un mes del inicio de la telenovela mientras que la ficción irá desde el viernes a las 23 horas.

El elenco de la tira está conformado por Gabriela Toscano, Luis Machín, Juan Palomino, Luciano Cáceres, Romina Gaetani, Marita Ballesteros, Pablo Mónaco, Brenda Gandini, Joaquín Ferreira, Fernanda Metili, Agustín Cierra, Teo D’Elía, Mora Peretti, Jerónimo Bosia, Ornela D’Elía, Tomás Kirzner, Santiago Achaga, Gina Mastronicola, Rochi Hernández, Lautaro Rodríguez, Agustina Tremari, Carolina Unrein y Fran Vázquez.