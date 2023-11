El Polaco abrió su corazón y habló de la crisis con Barby Silenzi: "No nos estamos..."

"A Barby la amo mucho y es una mujer excelente”, afirmó y recordó el inicio de su relación con ella: “Pasamos una pandemia también con Barby, nos estábamos poniendo de novios y nos encerraron".

Por otro lado, el artista reflexionó sobre la buena relación que tiene con sus exparejas: “Como todas las madres de mis nenas, aparecieron en mi vida para estar ahí y para enseñarme cosas”.

Recientemente Barby Silenzi mostró su enojo con El Polaco, a través de su cuenta de Instagram, luego de que el cantante haya viajado a Río de Janeiro para ver la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense y le haya bloqueado sus historias para que ella no pudiese verlas.

“Me pasó algo que nunca me pasó antes en mi vida, me restringieron en Instagram y ocultaron las historias de las cuentas de mis hijas. Ja, ja, ja. No puedo creer tantoooo”, lanzó indignada desde sus historias de Instagram.

“¿Qué cosas no puedo ver? ¿Esto es normal? ¿Por qué será que alguien hace eso? Ay, no entiendo, alguien me explica, porfa”, agregó en esa misma línea.

Y luego en otro mensaje argumentó: “Explico porque no se entendió. Una persona me restringió para que yo no pueda ver sus historias, etc. Y las cuentas de mis hijas también porque las manejo yo”.

“Ahora me pregunto, ¿por qué no me bloqueas y listo? ¿O si lo haces te van a empezar a preguntar cosas?”, añadió picante la bailarina. Y aseguró: “Bueno, no sé, no entiendo mucho de este tema. Yo sería más práctica, bloqueo y fin. Cada uno con sus mambos”.

Si bien no dio ningún nombre, todo estaría apuntado a una nueva pelea con su pareja. Y un seguidor observó sobre ese situación que contó: "No te bloquea porque está pendiente de tu vida y es más fácil romper los huevos haciendo eso".

A lo que Barby Silenzi sentenció: "¡Ah esa es buena! No lo había pensado... Pero no me bloqueó me restringió".