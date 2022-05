El desconsolado llanto de Lissa Vera en El hotel de los famosos: "Me quiero ir..."

Lissa Vera lesionada.jpg Lissa Vera le confió a Martín Salwe que quiere irse de El hotel de los famosos, en medio de un desconsolado llanto.

“Es la primera vez que estoy nominada y es un flash. Estoy contrariada completamente y muy cansada” contó frente a cámara, y pudo verse que ante el abrazo que le extendió Martín Salwe no aguantó sus emociones y se largó a llorar pidiendo irse del hotel: “Me quiero ir a mi casa y quiero ir a ver a mi nena”.

En tanto, mientras el locutor aseguró que Lissa "Está perdiendo por su cabeza, porque poder, puede” , la cantante insistió “No voy a poder correr mañana”, visiblemente dolorida.

La furia de Lissa Vera con Locho Loccisano en El hotel de los famosos

A medida que pasan los días en El hotel de los famosos, los ánimos, las angustias y los enojos se hace notar cada vez más, donde los participantes comienzan a mostrarse tal cual son. Así, hace unos días pudo verse en el reality del El Trece toda la furia y el enojo que Lissa Vera descargó contra Locho Loccisano, tras perder el desafío en equipo que los mandó una nueva semana al staff.

Así fue que una vez definido el resultado del juego que perdió el equipo naranja, fue su capitana Lissa Vera quien hizo un breve análisis por los resultados obtenidos y cruzó fuerte a su compañero responsabilizándolo directamente. “Lo peor que pasó en el equipo es la desconcentración de uno de los miembros. Trabajar en equipo es trabajar en equipo, y si vos no estás abierto a escuchar sugerencias de los compañeros, entonces no estás trabajando en equipo”, apuntó dura la cantante.

equipo naranja lissa locho.jpg Lissa Vera responsabilizó a Locho por el resultado negativo del equipo en la competencia que los dejó del lado de staff en El hotel de los famosos.

Claro que Locho Loccisano recogió el guante y no se quedó callado, al asegurar “Lissa no lo hizo el juego, pero el problema fui yo. Perdimos por mi culpa. Perdón compañeros, por haber arruinado su juego”. Pero su compañera le hizo saber, claramente enojada: “No sé si te vamos a disculpar. Quiero decir una cosa más. Si él se hubiese comportado de otra manera a nivel equipo, como yo se lo pedí, no le estaría recriminando nada. Es más, le daría las gracias”.

Y como si no le alcanzase con su furiosa recriminación, Lissa Vera agregó “Pero lo que me molesta es su falta de compañerismo y que se crea mil porque él sacó bandera a sí mismo de que hace un año que hace esto, pero no se notó”. En tanto, el modelo intentó una nueva defensa: “Dejame explicar la situación. Fui afuera, me dolía el brazo, volví con el brazo roto, le dije a la doctora ‘vuelvo’. Salí de vuelta a jugar. Entonces ¿qué, el problema es que yo creí que tenía una técnica más o menos estudiada? Cuando fui me di cuenta que no era así, perdón”.

Finalmente, Vera terminó la discusión frente a todos haciéndole saber: “Por eso hay una capitana. Si vos no me escuchas no puedo hacer más nada. Listo, se terminó. ¡Silencio!”.