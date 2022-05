El primer chape de Emily Lucius y Martín Salwe en El hotel de los famosos

Todo se dio mientras estaban compartiendo un momento distendido en la cocina al son de las canciones que Locho Loccisano interpretaba con su guitarra.

En un momento, ambos se fueron hacia el sector del lavadero y ahí él le robó un beso, que fue aceptado por ella. "Beso de una, robado. El beso robado, para mí, es el mejor", precisó.

“¿Qué, hay una cámara? Pero no nos estaba enfocando. No se vio, porque estaba la puerta entrecerrada y estábamos acá”, comentó luego ella.

Y ante cámara explicó: “Cómo le gusta robarme un beso a Martín. Es como que pasa por ahí y me cobra un peaje. Igual me gusta eh, pero pará Martín, andá despacito”.

La sorpresiva propuesta de Martín Salwe a Emily Lucius en El hotel de los famosos

En una charla grupal en la habitación, Emily Lucius contó qué es lo que busca de un hombre: "Yo voy muy rápido, si el pibe piensa que es muy rápido, para mi tiempo, para mí es un dormilón y por ahí no es", indicó.

Y fundamentó: "Yo no es que soy complicada, el mercado está complicado. Yo sí quiero una pareja, un compañero, me encanta me divierte".

Ahí Martín Salwe no dudó en agarrar la mano de la hermana de Belu Lucius y hacerle una inesperada propuesta frente al resto de sus compañeros: “¿Querés ser mi novia acá en el hotel?”.

“Pará, te conozco hace tres días, bebé”, fue la respuesta de la influencer un tanto sorprendida por lo que dijo el locutor. Luego, en otro momento entre los dos, se vio como Martín Salwe le dijo antes de quedar dormidos: "¿Vamos a dormir? Te quiero".

"El te quiero se me escapó pero es divina", explicó luego en cámara él.