El desesperado pedido de Diego Brancatelli ante la escalada del dólar blue: "Pongan..."

"440 el dólar. Alguien va a explicar qué hacemos? Cómo se sigue?", expresó el periodista. Y agregó: "Basta de chamuyos ni la vocera diciendo que es la sequía o la cosa de la cosa de la cosa".

"Pongan lo que hay que poner", finalizó su categórico mensaje. Inmediatamente, el mensaje de Brancatelli en la red social del pajarito se llenó de comentarios debido a su fuerte apoyo a la actual conducción y generó polémica.

La furiosa reacción de Diego Brancatelli contra Lio Messi y Dibu Martínez por la foto con Mauricio Macri

Presente en la ceremonia de entrega de los premios The Best en calidad de presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, Mauricio Macri publicó en sus redes sociales una foto junto a Lionel Messi y el Dibu Martínez, consagrados como el mejor futbolista y el mejor arquero del año.

"Felicitaciones a Leo, Antonela, Dibu y Mandinha por esta noche muy especial. Gracias a Scaloni y gracias a todo el equipo. ¡Qué orgullo nos han hecho sentir de ser argentinos estos muchachos!", fue el mensaje que publicó el expresidente argentino junto con una imagen en las que aparecen el capitán, el arquero y sus respectivas parejas.

Antes de ese mensaje, Macri había escrito: "Qué emoción ver el reconocimiento mundial a los genios de nuestra selección. Felicitaciones, Leo, Dibu, Lionel Scaloni (y a la hinchada también)!!! Hoy todos aplaudimos el esfuerzo y el talento que pusieron a la Argentina en lo más alto".

Diego Brancatelli que no dudó en apuntarle a la Pulga y al Dibu por la foto: "Messi es el mejor jugador del mundo, nos dio un Mundial, nos dio muchas alegrías, de eso nadie tiene ningún tipo de dudas, acá hay una cuestión, que es lo que interpreto y me duele, es simbólicamente la postal soñada hubiese sido con Messi en la Casa Rosada, esté gobernando quién este, en este momento le tocó a Alberto, podría haber estado Macri o Cristina, hay que correr lo partidario", dijo el periodista ya que tras el triunfo en Qatar el Seleccionado no se reunió en Casa Rosada con el presidente.

"La frase que todavía retumba es 'no queremos politizar el triunfo del Mundial, por eso no vamos al balcón de la Rosada´", recordó Brancatelli. "A estos jugadores, a Messi, a todos los que se fueron de la Argentina hace 15 años, a los futbolistas en general y no digo solamente a estos dos que se sacaron la foto con alguien que le quitó muchos derechos al pueblo, les falta ese compromiso ideológico, político, con los derechos del pueblo cuando son referentes del pueblo", sumó.

"Cuando no se la juegan, cuando son tibios, cuando dicen ser apolíticos son macristas, cualquier persona que te dice que es apolítico es macrista o es antikirchnerista", añadió y finalizó: "Lo que no me gusta es que se hagan los boludos, que digan 'no vamos a politizar' y después se sacan una foto con Macri".