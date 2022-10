El desesperado pedido de Pampita en los Premios Martín Fierro de Cable 2022

Embed

En ese instante, Pampita se mostró un tanto incómoda con los invitados a la entrega de los Martín Fierro. Muchos estaban parados, conversando con sus colegas y muy poca atención le estaban dando a lo que ocurría en el escenario.

"Les pedimos, por favor, atención nuevamente, silencio, se viene un momento especial.... les vamos a dar unos minutos para que vuelvan a sus asientos", enfatizó la conductora, algo molesta con la actitud de los presentes.

Premios Martín Fierro de Cable 2022: Con vos 24 horas, mejor programa de servicios

Teté Coustarot se quedó con un galardón por su programa en A24, Con vos 24 horas, en la entrega de los Premios Martín Fierro de Cable 2022.

"No pensé que me iba a emocionar tanto. ¡Muchas gracias Aptra! ¡Y gracias a los farmacéuticos de todo el país porque lo que han hecho durante la pandemia ha sido fantástico... Hacer un programa con ellas, me pone de la mejor manera. Quiero agradecer a Isabel Reynoso y a mi productor Martín Caramela", expresó la conductora.

"Esto es para toda la gente de A24, que siempre estuvo", destacó el productor de ciclo, Martín Carmela, en el escenario de los Martín Fierro.