Premios Martín Fierro de Cable 2022: tras la polémica, se dieron a conocer los verdaderos nominados

Tras la polémica, Ventura explicó que la lista que se filtró no era definitiva. "Hubo un mal entendido de una entrega de comunicación, que tuvo que corregirse", precisó el periodista.
En las últimas horas, desde APTRA dieron a conocer quiénes son los verdaderos nominados de los Premios Martín Fierro de Cable 2022.
Los nominados de los Premios Martín Fierro 2022
INTERÉS GENERAL
- DICHO ESTO (LUIS NOVARESIO - A24)
- MÁS DATA (GUADALUPE VAZQUEZ/ FRANCISCO OLIVERA – LN+)
- PARANORMAL (MARCO BUSTAMANTE – CRONICA HD)
- SOBREDOSIS DE TV (ELIZABETH VERNACI Y JUAN DI NATALE – C5N)
- TRASNOCHE 26 (HÉCTOR ROSSI – CANAL 26)
MAGAZINE
- MAÑANÍSIMA (CARMEN BARBIERI - CIUDAD MAGAZINE)
- NUESTRA TARDE (DOMINIQUE METZGER - TN)
- VIVO EL SABADO (EDUARDO BATTAGLIA - A24)
- EL RUN RUN DEL ESPECTÁCULO (LIO PECORARO Y FERNANDO PIAGGIO – CRÓNICA HD)
ECONÓMICO
- CAFÉ FINANCIERO (ALEJANDRO LISKA – METRO)
- ECONOMÍA & REAL STATE (DANIEL ZAMPONE – METRO)
- ¿QUÉ HACEMOS CON LOS PESOS? (M. OTALORA - A24)
PERIODÍSTICO
- CONECTA2 (MARIA O´DONNELL/ERNESTO TENEMBAUM CNNE)
- EL CORRESPONSAL (NELSON CASTRO – TN)
- MAS REALIDAD (JONATHAN VIALE – LN+)
- MINUTOUNO (GUSTAVO SYLVESTRE – C5N)
- GPS (ROLANDO GRAÑA – A24)
CULTURAL/EDUCATIVO
- CIUDAD DE CUPULAS (ANIBAL PACHANO – CANAL A)
- HISTORIAS RICAS (DANIEL BALNACEDA Y FEDERICO WIEMEYER – TN)
- LA TIERRA HABLA (BOY OLMI – ENCUENTRO)
ARTE Y TENDENCIA
- MUNDOS PARALELOS (JULIETA DIAZ - ENCUENTRO)
- TEATRO ABIERTO (ENCUENTRO)
- TODO SE TRANSFORMA (DIEGO RAMOS – DISCOVERY HOME & HEALTH)
NOTICIERO
- BUENOS DIAS AMÉRICA (ANTONIO LAJE Y MARIA BELEN LUDUEÑA - A24)
- CHICHE 2021 (SAMUEL “CHICHE” GELBLUNG Y SOFIA MONACHELI – CRONICA HD)
- CRONICA CENTRAL (DIEGO MORANZONI Y GERMÁN MÓNACO – CRONICA HD)
- TEMPRANEROS (SERGIO LAPEGUE Y ROXY VAZQUEZ - TN)
- TN CENTRAL (FRANCO MERCURIALI, CAROLINA AMOROSO Y MARU DUFFARD – TN)
NOTICIERO DEPORTIVO
- SPORTIA (GASTON RECONDO, GUIDO BERCOVICH, GERMÁN GIANI, JUAN MARTÍN RINALDI, CRISTIAN GARÓFALO, JESSICA DORADO, MARÍA JOSÉ “MAJO” LEZCANO Y PABLO LAMÉDICA TYC SPORTS)
- SPORTSCENTER (GERMAN PAOLOSKI, ALINA MOINE, CECILIA “CHECHU” BONELLI, PABLO STECCO, JORGE BARRIL, PABLO FERREIRA, MERCEDES MARGALOT, AGOSTINA LAROCCA, AGOSTINA SCALISE, MORENA BELTRAN, MARCELO LÓPEZ, AYRTON RUIZ, MARTIN ALTBERG, FRANCISCO CANEPA, MAXIMO PALMA, JUAN MARCONI Y JUAN IGNACIO “JUANI” GUILLEM – ESPN)
- SPORTSCENTER NIGHT (ALINA MOINE, DIEGO MONROIG, JAVIER GIL NAVARRO, NICOLAS BRUSCO, JUAN CARLOS PELLEGRINI Y GONZALO CARDOZO - ESPN)
DEPORTIVO
- #BONADEO (GONZALO BONADEO Y GUIDO BERCOVICH – TYC SPORTS)
- EQUIPO F (SEBASTIAN “EL POLLO” VIGNOLO - ESPN)
- ESPN F10 (GUSTAVO LOPEZ - ESPN)
- FÚTBOL SIN MANCHAS (GABRIEL ANELLO – CANAL 26)
PERIODISTICO DEPORTIVO
- ESPN F90 (SEBASTIAN VIGNOLO - ESPN)
- ESTUDIO FÚTBOL (GASTÓN RECONDO, MARCELO PALACIOS, HUGO BALASSONE, AGUSTIN FANTASIA Y LEO FARINELLA - TYC SPORTS)
- LÍBERO (ARIEL RODRÍGUEZ Y ARIEL SENOSIAIN - TYC SPORTS)
DEPORTES EXTREMOS
- ESPN X (ESPN)
- INSTINTO NATURAL (DEPORTV)
- WINTER NEWS (DEBORA BUSTOS - ESPN/FOX SPORTS)
MUSICAL (TANGO/FOLKLORE)
- 100 AÑOS DE PIAZZOLLA (ENCUENTRO)
- CÓDIGO GUITARRA (ERNESTO SNAJER – CANAL A)
- FOLKLORE EN CASA (VICTORIA CASAURANG – CANAL DE LA CIUDAD)
MUSICAL (POP / ROCK / LATINO / JAZZ)
- BANDA SOPORTE (GERMAN “EL TANO” NIETO Y DIEGO “RULO” GOMEZ – QUIERO MUSICA EN MI IDIOMA)
- LA VIOLA (TN)
- METE PÚA! (DIEGO MIZRAHI – CANAL A)
INFANTIL / JUVENIL
- EL CLUB DEL CHIRIBITIL (PAKAPAKA)
- INTELIGENCIA ANIMAL (PAKA PAKA)
- LAS AVENTURAS DE MEDIALUNA (PAKA PAKA)
SERVICIO INFORMATIVO
DOCUMENTAL
- 2001: EL AÑO DEL CORRALITO (HISTORY)
- EVA, EL CAMINO DEL PUEBLO (ENCUENTRO)
- LA VERDAD SOBRE LA MUERTE DE MARADONA (TN)
TEMAS MÉDICOS
- A CIENCIA CIERTA (STAMBOULIAN – METRO)
- BEAUTY TV (CIUDAD MAGAZINE)
- MALBRAN, HEROES SILENCIOSOS (ENCUENTRO)
- TESIS EN SALUD (VERONICA VARANO – A24)
VIDA SANA
- ESPN YOGA (ESPN)
- FELIZ VIDA (HERNAN LIRIO – CRONICA TV)
- SERES LIBRES (GASTON PAULS - CRONICA HD)
CULINARIO
- PANTAGRUELICO TAKE AWAY (DIEGO PEREZ – CANAL DE LA CIUDAD)
- PARRILLA PARA TODOS LOS DIAS (FELICITAS PIZARRO Y CHRISTIAN PETERSEN – EL GOURMET)
- PARRILLEROS SPACE (CHRISTOPHE KRYWONIS – SPACE)
PROGRAMA RURAL
- A CORRAL (SILVIO BAIOCCO - CANAL RURAL)
- BICHOS DE CAMPO (MATIAS LONGONY – METRO)
- MAS CAMPO (ELEONORA COLE – LN+)
TURISMO Y TIEMPO LIBRE
- EL TURISMO Y LA HOSPITALIDAD (CRISTINA CASTRO Y MEME CASTRO – CANAL 26)
- MODO AVIÓN (DANIEL MONTERO – METRO)
- MUNDO VISUAL (MIRTHA GÓMEZ VILLALBA – A24)
- RUMBO NORTE (KARINA MAZZOCCO – A24)
FEMENINO / MODA
- ADN MODA (FABIANA ARAUJO – METRO)
- LA JAULA DE LA MODA (HORACIO CABAK – CIUDAD MAGAZINE)
- MIX DE MODAS (A24)
DE SERVICIOS
- CON VOS 24 HORAS (TETE COUSTAROT – A24)
- EL DEFENSOR (ADRIAN FRASCINO Y FACUNDO FRASCINO – CRONICA HD)
- FENOMENOS (TN)
- LO JUSTO Y NECESARIO (CLARA SALGUERO – A24)
JUEGOS / ENTRETENIMIENTOS / REALITY / HUMOR
- ACTITUD FREESTYLE – QUINTA TEMPORADA (MTV)
- EL PASE / REDESPIERTOS (GUIDO MARTINEZ Y FERNANDO MOLINERO - TN)
- YO CANTO COMO (CRISTIAN VANADIA – QUIERO MUSICA EN MI IDIOMA)
PRODUCCIÓN INTEGRAL
- A DOS VOCES (MARCELO BONELLI Y EDGARDO ALFANO – TN)
- MINUTOUNO (GUSTAVO SYLVESTRE – C5N)
- TN
- LN+
LABOR HUMORÍSTICA
- GRANADOS, MIGUE (ESPN PLAYROOM – ESPN)
- MUZZIO, PATO (ESPN F360 – ESPN)
- TARICO, ARIEL (TN)
LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA
- AMOROSO, CAROLINA (TN CENTRAL – TN)
- BRIZUELA, MONSERRAT (LA TARDE DE CRÓNICA – CRÓNICA)
- BALLESTER, DANIELA (NOS VEMOS Y DEBATE ABIERTO - C5N)
LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA
- BATTAGLIA, EDUARDO (VIVO EL SÁBADO – A24)
- GIRON, NACHO (CNN REDACCION BUENOS AIRES – CNNE)
- MORANZONI, DIEGO (CRÓNICA 2021, CRÓNICA NOTICIAS, DOMINGO A LA TARDE – CRÓNICA HD)
LABOR PERIODÍSITCA DEPORTIVA
- BONADEO, GONZALO (JUEGOS OLIMPICOS Y #BONADEO - TYC SPORTS)
- CLOSS, MARIANO (EQUIPO F Y ESPN F12 – ESPN)
- RODRÍGUEZ, ARIEL (PASO A PASO, PRESION ALTA, COPA AMERICA Y LÍBERO – (TYC SPORTS)
- VARSKY JUAN PABLO (TNT SPORT)
- VIGNOLO, SEBASTIAN (ESPN F90 – ESPN)
LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA
- BESARES, TAMARA (TIEMPO REAL – CRÓNICA HD)
- LUDUEÑA BELEN (BUENOS DIAS AMERICA - A24)
- SALGUERO, CLARA (EQUIPO DE NOTICIAS Y VIVO EL SABADO - A24)
- SAMPEDRO, VALERIA (TN)
LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA
- ALFANO, EDGARDO (A DOS VOCES - TN)
- CASTRO, NELSON (TN)
- GELBLUNG, SAMUEL “CHICHE” (LAS NUEVAS TRAGEDIAS DE LOS FAMOSOS – CRONICA HD)
AVISO PUBLICITARIO
- CARTA (UNICENTER – DON)
- ESPÍRITU NAVIDEÑO (MERCADO PAGO – GUT)
- LA CARA DEL MUNDIAL (PHILCO – GUT)