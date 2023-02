El desgarrador llanto de Flor Moyano al contar detalles de la denuncia por abuso contra Juan Martino

Embed

Moyano indicó que le llevó un tiempo tomar la determinación de ir a la Justicia. "Yo no sabía qué hacer, si denunciar o no porque está en juego mi carrera, mi trabajo, pero estoy contenta y agradecida a Roberto, mi abogado, y a su equipo, que me apoyaron desde el día uno", resaltó.

La influencer reveló que vio las emisiones de El hotel de los famosos para intentar recordar lo que vivió. "Me da vergüenza verme. Lo veo sola en mi cuarto para darme cuenta y tratar de recordar momentos porque en mi cabeza hay un bloqueo muy grande. Fue muy shockeante lo que viví", detalló.

La joven quebró en llanto al mencionar cómo fue que se enteraron sus afectos cercanos de lo ocurrido. "El día que ustedes mostraron la denuncia, yo lo estaba mirando con mi mamá y mi hermano. Y nunca les pude expresar en profundidad todo lo que había pasado. Ahí se enteraron de tantos detalles", añadió.

Al finalizar, Moyano expresó que confía en la pronta resolución del caso. "Tenía mucho miedo de que me pase algo, de que me haga algo por hablar. Tenía mucho miedo. Y lo tengo también. Sé que es un proceso y lo único que pido es eso, que se haga Justicia", concluyó.

La llamativa reacción de Pampita tras la denuncia de Flor Moyano contra Juan Martino

Hace unos días, Flor Moyano denunció por acoso sexual a Juan Martino, su ex compañero en El hotel de los famosos, el reality que conducen El Chino Leunis y Pampita en El Trece.

Este martes en LAM (América TV), Ángel de Brito reveló que se comunicó con la modelo y conductora para saber su opinión por ese caso que deja en el ojo de la tormenta al reality.

Pampita le dijo al conductora que, por el momento, no quiere hacer declaraciones al respecto. "No voy a hacer comentarios", le contestó la figura de El Trece al periodista.

Ante el revuelo que generó la denuncia de Flor Moyano, en El hotel de los famosos sumaron una placa al inicio de cada episodio, con una importante aclaración: "Este ciclo terminó de grabarse el 13/01/2023".