Lizy Tagliani sobre su protagónico en Annie: "En la comedia musical encontré la disciplina que no tengo"

“Es un gran espectáculo para toda la familia, se van a divertir mucho”, afirmó Lizy Tagliani en diálogo con PrimiciasYa. La actríz se mostró felizy ansiosa por que la obra arranque y así "poder mostrar todo lo que hemos trabajado con los compañeros”.

“Cuando me preguntan si quiero formar parte, inmediatamente digo que sí. A todo digo que sí, por más que no sepa bien, yo después me acomodo y trato de dar lo mejor de mí. Me gusta encarar nuevos desafíos y aprender de todo”, confiesa Lizy Tagliani, quien se prepara para un desafío totalmente nuevo en su carrera: su debut en la comedia musical con “Annie”.

La actriz y conductora se pondrá en la piel de Miss Hannigan, la villana dueña del orfanato donde viven las niñas y a quienes somete a malos tratos, un personaje icónico que en la pantalla grande interpretó Kathy Bates.

Consciente del desafío, Lizy no dejó nada librado al azar: “Gustavo Yankelevich me comentó hace tres años que tenía un proyecto nuevo para teatro, y después supe que era este. No sabía si esto se iba a hacer, pero por las dudas empecé a tomar clases de canto con Virginia Módica, para saber dónde iba a estar parada cuando sonara el piano”, cuenta entre risas.

Pero más allá del humor, también dejó en claro el compromiso con el rol: “Lo más importante que aprendí es que en la comedia musical encontré la disciplina que no tengo. Igual siempre soy muy responsable. Tampoco quiero que la gente crea que soy una loca y que esto se dio de un día para el otro... me preparé mucho para este personaje y estoy contenta por el resultado que venimos viendo”.

Con entrega total y su estilo inconfundible, Lizy promete sorprender en un registro completamente distinto, en uno de los clásicos más esperados de la cartelera porteña.

Lizy Tagliani

Sinopsis

Annie, una niña de sonrisa contagiosa y un optimismo indomable que ninguna adversidad puede apagar, vive en el sombrío orfanato de la infame Miss Hannigan (Lizy Tagliani).

Allí, con simpática valentía, Annie transforma la vida de todos los que se cruzan en su camino. Un día, la fortuna llama a su puerta en la figura de Grace (Julieta Nair Calvo), la luminosa secretaria del multimillonario cascarrabias Oliver Warbucks (Miguel Ángel Rodríguez).

Las vidas de Annie, Grace y Oliver cambiarán para siempre a partir de la breve estancia en su mansión, vivirán una aventura llena de peripecias y giros inesperados mientras Annie busca a sus padres biológicos, y culmina en un descubrimiento aún más profundo: el verdadero significado del amor incondicional y la familia elegida.

En Argentina, el musical debutó en 1982 en el teatro Lola Membrives, con la recordada actuación de la niña Noelia Noto, marcando un antes y un después en la escena local. Ese mismo año, la historia también llegó al cine bajo la dirección de John Huston, lo que terminó de consagrarla a nivel internacional.

Ahora, más de cuatro décadas después, “Annie” vuelve a Buenos Aires con una apuesta ambiciosa, impulsada por la producción de Nico Vázquez y Gustavo Yankelevich, quienes decidieron traer nuevamente este clásico a la cartelera porteña con una versión renovada y un elenco de primer nivel.

Con canciones inolvidables, una puesta impactante y una historia que sigue emocionando generación tras generación, el regreso de “Annie” promete convertirse en uno de los grandes hits teatrales del año.