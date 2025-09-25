Ángel de Brito liquidó a Milett Figueroa tras el fin de su relación con Marcelo Tinelli: "Ella es..."

El periodista subrayó la habilidad de la modelo para manejar la exposición y su estilo particular frente a las cámaras: "Ella es muy mediática; su pasado en Perú lo demuestra. Cuando estuvo acá, lo supo hacer bien dentro de su aburrimiento y estilo. Seguro quiere cambiar el perfil, pero vino al Bailando y jugó al romance con Tinelli. Sigue siendo mediática".

"No sé cómo va la serie. Puede ser parte de un reality; algunos dicen que es prensa para la segunda temporada, pero no sé si lo necesita. Marcelo es astutísimo", planteó que el conductor tiene un manejo calculado de la exposición pública ante los rumores de que tanto el romance como la ruptura esté "armado".

Quién es la famosa que vinculan a Marcelo Tinelli

Tras confirmarse la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, comenzó a circular el nombre de Sabrina Rojas como posible nueva conquista amorosa del conductor. Esto luego de que hubiera un intercambio en el stream de Estamos de paso (Carnaval Stream).

"Me había llamado la atención que en la primera emisión de su nuevo programa no había hecho referencia a Milett Figueroa. Y había estado un poco lancero con Sabrina Rojas", señaló Marina Calabró en Lape Club Social (América).

"Cuando Sabrina le dijo: '¿cuánto estuviste con Momi Giardina?'. Marcelo tiró un chiste dudoso. Dijo algo como 'Momi duró en casa menos que vos'", agregó en un tono de sorpresa.

"Yo te digo la verdad, si me lo decía a mí, yo le paro el carro.... Está bien, Sabrina tiene más humor que yo.... pero la verdad que no sé. Fue un chiste raro. Tiene que haber mucha confianza entre ellos para que ese chiste sea válido y Sabrina no se ofenda", cerró.