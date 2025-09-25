Ángel de Brito liquidó a Milett Figueroa tras el fin de su relación con Marcelo Tinelli: "Ella es..."

La separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sorprendió a todos cuando el conductor lo anunció en su programa de streaming Estamos de paso (Carnaval Stream).
Ángel de Brito dio su parecer sobre el fin de la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, y dejó algún que otro palito para la modelo peruana.
Si bien los rumores de crisis circularon en varias oportunidades y la prensa consultaba a la pareja cada vez que surgía la posibilidad, ambos lo negaban de manera rotunda. Sin embargo, como suele suceder, las especulaciones tarde o temprano encuentran respaldo: en un país donde las noticias no solo corren, sino que vuelan, la verdad finalmente salió a la luz, el amor se acabó, y las opiniones aparecieron.
Ángel de Brito conversó con SQP (América TV), programa conducido por su amiga Yanina Latorre, y compartió impresiones sobre su carácter, su forma de enfrentar la fama y cómo se maneja en el mundo del espectáculo la modelo peruana. "Era cantado. Me pareció una relación bien, pero sin mucho compromiso. Distintas edades, proyectos de vida… seguro Milett quiere ser mamá, Marcelo ya cerró la fábrica. Debe ser algo que pesó. No los veía simbióticos", comenzó diciendo sobre la relación en estos dos años.
Al hablar sobre los primeros pasos de Milett en el mundo del espectáculo, Ángel recordó cómo se la vio en distintas apariciones televisivas y cómo se comparaba con otras relaciones de Tinelli. "Empezó en un reality, en una nota, en la presentación del Bailando cuando ella vino, y además porque estábamos acostumbrados a otros vínculos de Marcelo, más extensos, como Paula y Guillermina", explicó.
El periodista subrayó la habilidad de la modelo para manejar la exposición y su estilo particular frente a las cámaras: "Ella es muy mediática; su pasado en Perú lo demuestra. Cuando estuvo acá, lo supo hacer bien dentro de su aburrimiento y estilo. Seguro quiere cambiar el perfil, pero vino al Bailando y jugó al romance con Tinelli. Sigue siendo mediática".
"No sé cómo va la serie. Puede ser parte de un reality; algunos dicen que es prensa para la segunda temporada, pero no sé si lo necesita. Marcelo es astutísimo", planteó que el conductor tiene un manejo calculado de la exposición pública ante los rumores de que tanto el romance como la ruptura esté "armado".
Tras confirmarse la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, comenzó a circular el nombre de Sabrina Rojas como posible nueva conquista amorosa del conductor. Esto luego de que hubiera un intercambio en el stream de Estamos de paso (Carnaval Stream).
"Me había llamado la atención que en la primera emisión de su nuevo programa no había hecho referencia a Milett Figueroa. Y había estado un poco lancero con Sabrina Rojas", señaló Marina Calabró en Lape Club Social (América).
"Cuando Sabrina le dijo: '¿cuánto estuviste con Momi Giardina?'. Marcelo tiró un chiste dudoso. Dijo algo como 'Momi duró en casa menos que vos'", agregó en un tono de sorpresa.
"Yo te digo la verdad, si me lo decía a mí, yo le paro el carro.... Está bien, Sabrina tiene más humor que yo.... pero la verdad que no sé. Fue un chiste raro. Tiene que haber mucha confianza entre ellos para que ese chiste sea válido y Sabrina no se ofenda", cerró.