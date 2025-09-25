El contundente mensaje de Anna Chiara tras la absolución de Andrea del Boca: "Patética y putrefacta existencia"

"La condena artificial y su inmundicia permanece injusta y errónea", continuó.

En otra publicación, la joven dejó en claro que su mensaje no busca generar lástima: "Esto no es una victimización, es real. La apertura a un nuevo inicio. No me importa ser querida o creíble o las suposiciones y prejuicios, ni hablar de los chimentos".

"Algún día compartiré toda la tinta que le dediqué. Como en todo cuento con el que fantaseaba de chiquita, el final feliz viene después de una larga batalla", sumó, dejando entrever que aún tiene mucho por contar.

Finalmente, Anna compartió una tercera historia con imágenes de Nicole Kidman, que se viralizaron en su momento tras el divorcio de la actriz con Tom Cruise, en un gesto simbólico que muchos interpretaron como liberador.

Los detalles de la absolución de Andrea del Boca en el juicio por defraudación al Estado por "Mamá Corazón"

Este jueves 25 de septiembre se conoció la resolución final del juicio contra Andrea del Boca, en el que la Justicia decidió absolver tanto a la actriz como al resto de los acusados por presunta defraudación al Estado en el marco de la producción de la novela Mamá corazón, que nunca fue emitida.

El proceso judicial, llevado adelante por el Tribunal Oral Federal N°7, comenzó en marzo de este año. Del Boca había sido procesada en 2019, señalada por haber recibido una suma de 36 millones de pesos para concretar la realización de la ficción.

La fiscal Fabiana León había solicitado una pena de tres años y medio de prisión para la actriz y productora. Luego de medio año de audiencias que se realizaron semanalmente, este jueves se conoció el fallo absolutorio del Tribunal, en una audiencia virtual celebrada vía Zoom.

Cuando los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori anunciaron la decisión de absolver a todos los imputados, Andrea del Boca no pudo contener la emoción y se la vio llorando, visiblemente conmovida.

"Quiero agradecerles todo el trato para todos y para conmigo. No voy a hacer ninguna manifestación más, solo agradecerles", expresó la actriz durante la última audiencia. Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el próximo martes 25 de noviembre.