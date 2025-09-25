El contundente mensaje de Anna Chiara tras la absolución de Andrea del Boca: "Patética y putrefacta existencia"

Tras conocerse la absolución de Andrea del Boca en la causa por presunta defraudación al Estado, su hija Anna Chiara hizo un fuerte descargo en redes sociales, donde expresó el impacto que tuvo el proceso judicial en su vida.
"Mi cerebro se desarrolló con un peso mediático, social y judicial de inmensa magnitud, mi etapa más formativa adolescente la construí a base de esto, mis interacciones empapadas por este conocimiento", comenzó escribiendo la joven en una historia de Instagram, dejando en claro cómo la exposición pública afectó su crecimiento.
En el extenso texto, Anna profundizó sobre el estigma que cargó durante años: "Miles me siguen por este morbo, la hija de la 'chorra'. Ya no me da náuseas esa palabra, es solo un cadáver más que veo pasar. Pocos saben lo asfixiante que es convivir con una situación de semejante tamaño y se nota. Yo lo entendí a los 15 años. Nunca llegué a comerme los mocos. Aplaudo quien soy y atesoro a quienes me contienen".
Con firmeza, celebró el fallo judicial y apuntó contra quienes la atacaron sin fundamentos: "No existen versiones, finalmente se puso el foco en la verdad". Y agregó: "Los que recurren al agravio optan por no leer ni escuchar. Jamás tendrán con qué llenar su patética y putrefacta existencia".
"La condena artificial y su inmundicia permanece injusta y errónea", continuó.
En otra publicación, la joven dejó en claro que su mensaje no busca generar lástima: "Esto no es una victimización, es real. La apertura a un nuevo inicio. No me importa ser querida o creíble o las suposiciones y prejuicios, ni hablar de los chimentos".
"Algún día compartiré toda la tinta que le dediqué. Como en todo cuento con el que fantaseaba de chiquita, el final feliz viene después de una larga batalla", sumó, dejando entrever que aún tiene mucho por contar.
Finalmente, Anna compartió una tercera historia con imágenes de Nicole Kidman, que se viralizaron en su momento tras el divorcio de la actriz con Tom Cruise, en un gesto simbólico que muchos interpretaron como liberador.
Este jueves 25 de septiembre se conoció la resolución final del juicio contra Andrea del Boca, en el que la Justicia decidió absolver tanto a la actriz como al resto de los acusados por presunta defraudación al Estado en el marco de la producción de la novela Mamá corazón, que nunca fue emitida.
El proceso judicial, llevado adelante por el Tribunal Oral Federal N°7, comenzó en marzo de este año. Del Boca había sido procesada en 2019, señalada por haber recibido una suma de 36 millones de pesos para concretar la realización de la ficción.
La fiscal Fabiana León había solicitado una pena de tres años y medio de prisión para la actriz y productora. Luego de medio año de audiencias que se realizaron semanalmente, este jueves se conoció el fallo absolutorio del Tribunal, en una audiencia virtual celebrada vía Zoom.
Cuando los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori anunciaron la decisión de absolver a todos los imputados, Andrea del Boca no pudo contener la emoción y se la vio llorando, visiblemente conmovida.
"Quiero agradecerles todo el trato para todos y para conmigo. No voy a hacer ninguna manifestación más, solo agradecerles", expresó la actriz durante la última audiencia. Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el próximo martes 25 de noviembre.