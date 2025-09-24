Aumenta la preocupación por la salud de Thiago Medina tras la delicada información que recibió su familia

Por su parte, en sintonía con la periodista de América TV, fue el periodista Fede Flowers quien desde su cuenta de X actualizó la actual situación de Thiago, detallando cuáles son las nuevas complicaciones a las que se enfrenta el ex de Daniela Celis.

"Lo cuento por que la familia ya lo sabe y lo hizo público, es muy complicado el cuadro de salud del ex GH en este momento. Tiene sus dos pulmones muy comprometidos", escribió en su posteo al tiempo que puntualizó sobre las nuevas complicaciones que se ha presentado por estas horas: "Pero además ayer informaron de una bacteria intra hospitalaria y tiene problemas de vesícula", por lo que concluyó señalando que el estado de Thiago está "muy comprometido".

Se complicó la salud de Thiago Medina

Cuál es la nueva predicción de la vidente Kiara Ríos sobre la salud de Thiago Medina que generó fuerte polémica

En los últimos días, la astróloga Kiara Ríos volvió a generar controversia en redes sociales a raíz de sus mensajes sobre la salud de Thiago Medina, quien permanece internado en terapia intensiva tras sufrir un accidente de moto. La vidente ya había causado impacto con una predicción anterior y ahora volvió a publicar un mensaje que no pasó desapercibido.

Hace casi una semana, Ríos había anticipado: "Veo otra cirugía más y un corte en la garganta, una traqueotomía y coágulos de sangre que va a haber que preocuparse para que no pueda ahogarse". Aquella declaración, compartida en video, se difundió rápidamente y generó tanto preocupación como enojo en los usuarios.

Este martes, la astróloga retomó el tema a través de su cuenta de Instagram, donde aseguró haber tenido una nueva percepción: "Tuve una visión muy fuerte, la vengo sintiendo desde anoche", comenzó explicando.

En esa línea, agregó: "Visualizo que en estos días se va a estar confirmando dos cosas: veo neumonía bilateral, se va a empezar a complicar la salud de los pulmones".

Y reforzó su postura al sostener: "Y también hay que ir pensando, después de diez días de estar en terapia intensiva, en la traqueotomía. Acuérdense que yo lo dije los primeros días".

Las repercusiones fueron inmediatas. En los comentarios de la publicación, abundaron los mensajes de repudio: "Ya lo informaron a la mañana eso", "Pero vos aparecés después del parte médico", "Usted siempre hablando de muerte. No hable más de Thiago", "Dejá de currar y pensá en la familia", fueron algunos de los más repetidos.

La postura de Ríos quedó en el centro del debate. Muchos internautas consideraron de mal gusto difundir este tipo de anuncios en una situación tan delicada. No obstante, también hubo quienes prefirieron evitar la polémica y sumarse a la cadena de oraciones y mensajes de apoyo por la recuperación de Thiago.