La confesión más fuerte de Thiago Medina que genera consternación: "Tengo miedo de..."

Con lágrimas en los ojos, el muchacho se sentía feliz por le estaba pasando. "Estoy re contento de estar acá. Esta es una re oportunidad. Una nueva vida para mis hermanos. Una casita linda me gustaría hacerles. Tengo miedo de despertarme y que todo haya sido un sueño", decía en la casa más famosa.

Hoy, Thiago continúa internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno luego del accidente que sufrió con su moto. Todos sus hermanos esperan un milagro.

¿Qué mensaje compartió Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina?

Thiago Medina continúa internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras el grave accidente que sufrió con su moto el pasado 12 de septiembre.

En las últimas horas, a través de su cuenta de Instagram, Daniela Celis, la madre de sus hijas, compartió cómo lo encontró después de visitarlo en la institución.

"Recién salgo de verlo. Thiago continúa estable. No presentó fiebre. Se siguen realizando las curaciones de la cirugía. Continúa con antibióticos", detalló.

Daniela volvió a pedir una cadena de oración por la pronta recuperación del ex Gran Hermano. "Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando", expresó.

Minutos antes, la morocha había publicado un mensaje reflexivo y emotivo.

"Sé que hay un mundo conmigo, con nosotras, con él, me siento contenida, siento sus fuerzas, su energía, sus oraciones, creo en la vida en los milagros y en los por qué. Hoy mi vida se volvió un desafío, donde me encuentro tomando decisiones que jamás pensé tomar, ayer 24 de septiembre tenía mi primera función participación en el Gran Rex, un show soñado, donde decidí no hacerlo para priorizar el tiempo con mis hijas y que no sientan mi ausencia también. Paré mi vida por ellas, por él, les quiero agradecer todos los mensajes lindos todo el amor que me envían que los recibo siempre. Hoy estoy luchando para que mis hijas no se queden sin su papá. Y sé que ustedes también. Gracias de todo corazón por siempre acompañar a esta familia que los ama", escribió.

¿Cuántos años tiene Thiago Medina?

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, tiene 22 años. Cumplió los 22 años el 28 de julio de 2025. Actualmente, se encuentra en terapia intensiva debido a un grave accidente de moto que sufrió el 12 de septiembre.