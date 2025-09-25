Trascendió un detalle impactante de la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Yanina deslizó que, poco a poco, la modelo fue soltándole la mano a Tinelli. "Las malas lenguas dicen que lo de ella fue medio por conveniencia. Ella creyó que iba a lograr algo por el solo hecho de ser la mujer de Marcelo Ella quería trabajar acá y quedarse acá", sumó.

La angelita fue contundente y dijo que la peruana no logró instalarse como figura, algo que -según Yanina- la diosa tenía como objetivo detrás de su vínculo con el animador. "Un día en LAM fuimos a hacer una encuesta a la calle y la gente no sabía quien era", sentenció.

¿Marcelo Tinelli ya tiene un nuevo amor?

Esta semana, Marcelo Tinelli confirmó en su programa de streaming Estamos de Paso (Carnaval) que se separó de la modelo peruana Milett Figueroa.

"Quiero agradecerle muchísimo a ella por todos estos años de amor que me ha dado. Lo estaba por decir en estos días y quería hacerlo en este programa, en este lugar, que es donde merezco decir las cosas y donde la gente merece escucharlas bien, desde un lugar de amor", expresó al anunciar el fin de la relación.

En Lape Club Social (América TV), Marina Calabró compartió al aire el descargo de Tinelli y destacó un momento picante del programa, cuando el conductor tuvo un ida y vuelta con Sabrina Rojas, panelista del ciclo.

"Me había llamado la atención que en la primera emisión de su nuevo programa no había hecho referencia a Milett Figueroa. Y había estado un poco lancero con Sabrina Rojas", comentó la periodista.

"Cuando Sabrina le dijo: '¿cuánto estuviste con Momi Giardina?'. Marcelo tiró un chiste dudoso. Dijo algo como 'Momi duró en casa menos que vos'", agregó Calabró.

"Yo te digo la verdad, si me lo decía a mí, yo le paro el carro... Está bien, Sabrina tiene más humor que yo... pero la verdad que no sé. Fue un chiste raro. Tiene que haber mucha confianza entre ellos para que ese chiste sea válido y Sabrina no se ofenda", concluyó.

¿Quién es Milett Figueroa?

Milett Figueroa, nacida el 10 de junio de 1992 en Lima, Perú, es una modelo, actriz e influencer que ganó notoriedad en realities de su país como Combate y Esto es guerra. Además, fue coronada Miss Supertalent en 2016 y desde entonces desarrolló una carrera en la actuación, tanto en teatro como en televisión y cine.

En Argentina participó en Bailando 2023 y continuó vinculada al medio artístico, lo que la convirtió en una figura mediática con gran presencia en redes sociales y en el espectáculo latinoamericano.

¿Cuántos años tiene Marcelo Tinelli?

Marcelo Tinelli nació el 1 de abril de 1960 en Bolívar, provincia de Buenos Aires, y en la actualidad tiene 65 años. Con una extensa trayectoria como conductor, productor y empresario, se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina.