¿Le molestó?

La sugerente reacción de Daniela Christiansson al acercamiento entre Maxi López y Wanda Nara

Daniela Christiansson, pareja de Maxi López, reaccionó al ida y vuelta que el exfutbolista tuvo con Wanda Nara en redes sociales en el marco de MasterChef Celebrity.

25 sept 2025, 19:55
Daniela Christiansson está siendo testigo de la buena relación que mantienen Maxi López, su marido, y Wanda Nara, su expareja, no solo por los hijos que tienen en común, sino también por las grabaciones de MasterChef Celebrity, donde ella es conductora y él competirá por el premio.

La historia se reavivó hace unos días cuando el exfutbolista subió que le mandó la mediática. Maxi la expuso por haber faltado a una reunión del programa culinario y le advirtió: "Debes una cena". Ella se defendió diciendo que se tomó una noche libre porque él se había quedado con los chicos.

Aunque internamente los celos podrían jugarle una mala pasada a la modelo sueca ante esta conversación, de manera indirecta dejó claro en sus historias de Instagram que todo está en buenos términos. “En toda situación, siempre hay una visión más amplia y un propósito mejor", fue el mensaje que eligió junto a varios emojis de relajación y guiñando el ojo. ¿Será por López y Nara?

Por otro lado, en la siguiente historiacontó que está pasando un momento difícil con Elle, su hija mayor con Maximiliano: "Tenía un evento, esta noche, en Ginebra, pero mi princesita se cayó y hay que presentarle atención".

Cuánto hace que están en pareja Daniela Christiansson y Maxi López

Maxi López y Daniela Christiansson comenzaron su relación en febrero de 2014, por lo que llevan juntos más de 11 años. Se conocieron en Milán, en el Día de San Valentín, gracias a un amigo en común. Aunque se conocieron en ese momento, no comenzaron a salir oficialmente hasta seis meses después.

Tras aquel primer encuentro, ambos se vieron nuevamente al día siguiente, aunque Christiansson decidió tomarse su tiempo antes de formalizar la relación. Seis meses después, retomaron contacto y comenzaron a salir oficialmente. Desde entonces, han construido una historia que combina amor, discreción y compromiso familiar.

Actualmente, la pareja vive en Suiza con su hija Elle, de dos años, y esperan con ilusión su segundo hijo. A pesar de los años y de la atención constante de los medios sobre la vida de López, la pareja ha logrado mantener un perfil bajo, priorizando su intimidad y la crianza de su familia.

Más allá de los desafíos y del pasado mediático del exfutbolista, Maxi y Daniela supieron construir un amor basado en el respeto, la paciencia y la complicidad, consolidando una familia que proyecta estabilidad y armonía.

