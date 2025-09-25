La sugerente reacción de Daniela Christiansson al acercamiento entre Maxi López y Wanda Nara

Por otro lado, en la siguiente historiacontó que está pasando un momento difícil con Elle, su hija mayor con Maximiliano: "Tenía un evento, esta noche, en Ginebra, pero mi princesita se cayó y hay que presentarle atención".

Daniela Christiansson

Cuánto hace que están en pareja Daniela Christiansson y Maxi López

Maxi López y Daniela Christiansson comenzaron su relación en febrero de 2014, por lo que llevan juntos más de 11 años. Se conocieron en Milán, en el Día de San Valentín, gracias a un amigo en común. Aunque se conocieron en ese momento, no comenzaron a salir oficialmente hasta seis meses después.

Tras aquel primer encuentro, ambos se vieron nuevamente al día siguiente, aunque Christiansson decidió tomarse su tiempo antes de formalizar la relación. Seis meses después, retomaron contacto y comenzaron a salir oficialmente. Desde entonces, han construido una historia que combina amor, discreción y compromiso familiar.

Actualmente, la pareja vive en Suiza con su hija Elle, de dos años, y esperan con ilusión su segundo hijo. A pesar de los años y de la atención constante de los medios sobre la vida de López, la pareja ha logrado mantener un perfil bajo, priorizando su intimidad y la crianza de su familia.

Más allá de los desafíos y del pasado mediático del exfutbolista, Maxi y Daniela supieron construir un amor basado en el respeto, la paciencia y la complicidad, consolidando una familia que proyecta estabilidad y armonía.