Yanina Latorre fue letal con Andrea del Boca tras el juicio por Mamá Corazón: "Tiene una condena que es..."

Y siguió: "En esta novela metió hasta la hija, que era una nenita, y tenía un sueldo sideral. Todos tenían sueldos siderales. ¡Nos afastate a todos! ¡Eso indigna!".

Yanina dijo que Andrea perdió apoyo de la gente, más allá de lo que ocurrió hoy. "Andrea tiene una condena social, no la contrata nadie y la gente la dejó de elegir.... ¡Y ella era una mujer querida!", remarcó.

Y finalizó: "Yo no sé si es buena o mal persona porque no la conozco, pero es una chica que se benefició claramente por ser kirchnerista. Hizo muchos productos para la TV Pública, hizo muchas ficciones, ficciones muy caras y este país no está preparado para sostener ese tipo de ficciones. De Mamá Corazón se hizo el 70 por ciento. Toda la guita que se gastó, al pedo... Y benefició toda la familia y sus amigos".

¿Qué dijo la Justicia sobre la acusación contra Andrea del Boca por presunta defraudación al Estado?

Este jueves 25 de septiembre se conoció el veredicto en el juicio a Andrea del Boca, en el que la Justicia resolvió absolver tanto a la actriz como al resto de los imputados por la presunta defraudación al Estado vinculada a la producción de la novela Mamá Corazón, que nunca llegó a emitirse.

El Tribunal Oral Federal N° 7 había iniciado el proceso en marzo de este año, luego de que en 2019 Del Boca fuera procesada bajo la acusación de haber recibido 36 millones de pesos para llevar adelante la ficción.

La fiscalía, a cargo de Fabiana León, había solicitado tres años y medio de prisión para la actriz y productora. Tras seis meses de audiencias semanales, el Tribunal comunicó la absolución en una audiencia realizada de manera virtual.

En el momento en que los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori anunciaron la decisión, Andrea del Boca se mostró conmovida y no pudo contener las lágrimas.

"Quiero agradecerles todo el trato para todos y para conmigo. No voy a hacer ninguna manifestación más, solo agradecerles", había expresado la actriz en la última audiencia. Los fundamentos del fallo se darán a conocer el martes 25 de noviembre.

La causa involucraba a 11 imputados, todos absueltos, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y Carlos Rafael Ruta, ex rector de la UNSAM, además de ex funcionarios del INCAA y de la Universidad Nacional de San Martín.