Se conoció la repudiable actitud de Milett Figueroa tras la separación de Marcelo Tinelli

Finalmente, Capristo compartió una situación puntual que generó indignación: "A la asistente la mandaba a la farmacia a comprar cosas y después no le daba el dinero". “Ay, no eso es un horror”, reaccionó Latorre sorprendida.

Embed

Qué dijo Milett Figueroa sobre su separación de Marcelo Tinelli

Después de casi dos años de relación, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli decidieron ponerle fin a su vínculo amoroso. Tras semanas de especulaciones sobre una posible crisis y señales de distanciamiento, fue el propio Tinelli quien confirmó la separación en su programa de streaming Estamos de Paso (Carnaval).

"Quiero agradecerle muchísimo a ella (Milett Figueroa) por todos estos años de amor que me ha dado. Lo estaba por decir en estos días y quería hacerlo en este programa, en este lugar, que es donde merezco decir las cosas y donde la gente merece escucharlas bien, desde un lugar de amor", mencionó el conductor visiblemente emocionado.

Además, remarcó que la ruptura se dio de manera respetuosa y en buenos términos: "Habla bien de nosotros terminar bien algo, cerrar bien los ciclos. Me parece que es de buena persona hacerlo. Gracias amor por darme lo que me has dado en todo este tiempo".

"Es una persona que ha sido mi amor, le quiero decir así, despedirla de esa manera. Se despide de este momento de mi vida, y bueno, no sé que puede pasar el día mañana. Muchísimas gracias", concluyó Tinelli sobre el cierre de la relación.

Por su parte, en Intrusos (América TV), Karina Iavícoli reveló qué le respondió Milett Figueroa cuando le consultó sobre la separación y cuál fue la pregunta que evitó contestar.

"Primero gracias por preguntar. No estoy triste, estamos bien. La decisión fue mutua", le confió Milett a la periodista. Luego, Iavícoli señaló la incógnita que quedó sin respuesta: "Acá se abre un gris porque le pregunté tres veces si hubo terceros en discordia y no me lo contestó, evitó la respuesta todo el tiempo".

Respecto al final de la relación con el conductor, la modelo peruana expresó: "Estamos bien, te pido perdón por no entrar en detalles. No quiero que nada de lo que diga se pueda mal interpretar. Cerramos esta historia con mucho amor, no tengo nada más que decir".

Por otro lado, minutos antes, Paula Varela aportó información sobre cómo se dio la decisión. Según la periodista, ambos resolvieron separarse el martes por la tarde, luego de una conversación íntima en la casa de Tinelli, aprovechando que Milett se encuentra en Argentina. "Venían de un desgaste y con proyectos personales", precisó.