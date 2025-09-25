La impactante frase de Camila Deniz sobre la salud de su hermano Thiago Medina: "Está..."

Durante la charla, la panelista Costa le preguntó si sentían el apoyo de la gente que reza por Thiago todos los días. Camila respondió con emoción: "Sí, nos llega. Anteanoche donde recibimos esa llamada donde retrocedió, y ahí sentí que se me iba el mundo. Mis hermanos que están en La Matanza y nosotros en General Rodríguez, desde ese día y creo mucho en Dios, le dije 'no me podés soltar la mano, tenés que hacer un milagro'".

Además, conmovida, aseguró: "Están peleando Dios y el enemigo. El otro día lo fui a ver y tiene un brillo... se nota. Está postrado, nos escucha. Yo le hablaba y como que pestañaba y me guiñaba un ojo".

Qué dijo Daniela Celis del nuevo parte médico de Thiago Medina

Thiago Medina permanece internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno, tras el grave accidente en moto que sufrió el pasado 12 de septiembre.

En las últimas horas, Daniela Celis —madre de sus hijas— compartió en Instagram cómo lo encontró tras visitarlo en el centro médico.

"Recién salgo de verlo. Thiago continúa Estable. No presentó fiebre. Se siguen realizando las curaciones de la cirugía. Continúa con antibióticos", detalló.

Una vez más, Daniela apeló a la fe y pidió que se sumen a una cadena de oración por la salud de su pareja. "Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando", cerró.

Instantes antes, la influencer publicó un texto cargado de emoción y reflexión. "Sé que hay un mundo conmigo, con nosotras, con él, me siento contenida, siento sus fuerzas, su energía, sus oraciones, creo en la vida en los milagros y en los por qué. Hoy mi vida se volvió un desafío, donde me encuentro tomando decisiones que jamás pensé tomar, ayer 24 de septiembre tenía mi primera función participación en el Gran Rex, un show soñado, donde decidí no hacerlo para priorizar el tiempo con mis hijas y que no sientan mi ausencia también. Paré mi vida por ellas, por él, les quiero agradecer todos los mensajes lindos todo el amor que me envían que los recibo siempre. Hoy estoy luchando para que mis hijas no se queden sin su papá. Y sé que ustedes también. Gracias de todo corazón por siempre acompañar a esta familia que los ama", escribió.