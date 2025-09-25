Todos juntos por Thiago Medina: convocan a una vigilia en la puerta del hospital

"Nos reunimos por Thiago Medina. Viernes 26 de septiembre a partir de las 10 horas en el Hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno", decía la convocatoria abierta la cual fue compartida por Camilota desde sus historias de Instagram.

thiago medina convocatoria vigilia

La expericia que pasó Marcela Tauro similiar al caso de Thiago Medina

Marcela Tauro recordó al aire en Intrusos (América Tv) el accidente en moto de su ex pareja José María Álvarez, padre de su hijo Juan Cruz, y destacó el poder de la fe como un factor clave para la recuperación de Thiago Medina.

"Tuve un caso parecido con el papá de mi hijo. También tuvo un accidente de moto en Malvinas Argentinas, le tocó ese hospital. Mucho tiempo de internación y un cuadro bastante parecido al de Thiago. Al principio se había complicado y después salió", comenzó su relato la periodista.

Y agregó sobre aquel duro momento que vivió en 2022: "Hay que estar, hay que rezar. La cadena de oración es fundamental. Me consta que hay mucha cadena de oración porque hay mucha gente que la está haciendo y me ha escrito por Instagram".

Marcela Tauro remarcó que las oraciones fueron clave en ese difícil momento que vivió: "Hay misas, cada uno en el credo que lo consideren. En el caso nuestro funcionó mucho los tres hijos y la primera mujer y yo, que íbamos permanentemente".

Luego, la panelista detalló qué acción hizo ella en base a la fe para que su ex pareja pudiera salir con vida de esa dramática situación.

"A mí me dijeron qué tenía que hacer. Llevé agua bendita, entré con mi hijo y le dije que le hablara. Le hablábamos, mientras le ponía agua bendita en los lugares que me habían asesorado, le dejé un rosario y una virgen. Yo tenía en ese momento, la virgen de Schoenstatt, que me había llegado a casa. Y que la tiene todavía", comentó.

Ante la consulta de uno de sus compañeros sobre el tiempo de internación, Marcela Tauro respondió: "Estuvo internado en Malvinas Argentinas, que se portaron re bien, cuarenta y pico de días y después pasó a una clínica privada. Después estuvo un año en su casa porque también le quitaron el bazo y le dieron unas vacunas especiales. Hoy está perfecto, está trabajando. Los milagros existen".