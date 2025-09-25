Las fotos de los días de la China Suárez en Argentina y el melancólico mensaje de Mauro Icardi

mauro icardi extraña a la china suarez

La llegada de la China al país estuvo envuelta en una gran polémica desde el comienzo luego de eludir la presencia de los periodistas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza al retirarse por otra puerta cuando la aguardaban los periodistas en la salida principal.

Luego tampoco emitió palabra al llevar a sus hijos Magnolia y Amancio al domicilio del padre, Benjamín Vicuña. La actriz fue consultada por Intrusos (América Tv) pero optó por no brinda declaraciones y seguir su camino rápidamente a su auto donde la esperaban otras personas sin responder ninguna pregunta del cronista, siguiendo con su postura de silencuio en los medios.

La actriz pasará un tiempo en el país y luego regresará a Turquía para estar junto a su pareja quien ya regresó a las canchas tras la grave lesión que sufrió a fines del año pasado.

Las primeras fotos de la China Suárez en Argentina tras su regreso de Turquía.

la china suarez en argentina 7

la china suarez en argentina 6

la china suarez en argentina 5

la china suarez en argentina 4

la china suarez en argentina 3

la china suarez en argentina 2

Benjamín Vicuña se plantó ante la escolarización de sus hijos en Turquía por la China Suárez

Benjamín Vicuña se refirió por primera vez a la escolarización de sus hijos Magnolia y Amancio en Turquía llevados por la madre la China Suárez y mostró su descontento por el manejo de su ex.

El actor chileno habló en el programa LAM (América Tv) y manifestó su malestar por cómo se dio la situación en medio de las diferencias que tuvieron tiempo atrás por este tema y que quedó expuesto en público.

"Es algo que yo traté de preguntarle al abogado. La verdad es que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuvimos una notificación. Efectivamente, cambiaron la rutina de los chicos", manifestó un tanto molesto por la actitud de su ex.

Y explicó al respecto: "Yo los llamo todos los días a las 7 de la mañana. Se empezó a complicar cada vez más. Se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo".

Benjamín Vicuña remarcó que su intención fue evitar que la situación con la China no afectara emocionalmente a los niños: "Yo tampoco les voy a sacar de mentira a verdad, ni mucho menos. Entonces, para no instalar un estrés para los chicos, le pedí a los abogados, como personas adultas, que se comunicaran y se entendieran. Y no hubo respuesta en más de una semana. Entonces, ahora tuvo que pasar esto, que en realidad es muy desagradable".

"Ella dijo que vos sí sabías lo de la escolarización, te desmintió", le comentó el cronista Santiago Riva Roy. A lo que el actor chileno respondió contundente: "Sí. Se pidió de forma legal de los abogados que nos notificaran qué es. Yo, por supuesto, me di cuenta, hace dos días, no más, que los chicos estaban con un tipo de rutina, pero no sé si es un colegio, cuál colegio, dónde, cuándo, nada".