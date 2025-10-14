La escabrosa confesión de Georgina Barbarossa sobre su muerte que dejó sin palabras a Yanina Latorre

"Solita (Silveyra) tiene toda la muerte organizada. Yo también tengo todo organizado", le dijo Barbarossa. La panelista de LAM (América TV) repreguntó: "¿Cómo es tu muerte?"

“Que se caguen de risa, que pongan música”, expresó entre risas. Ante eso, Yanina reaccionó incómoda y comentó: “Ay, yo no quiero pensar en eso. Igual, no te vas a enterar”. “Quiero que la gente que quiero haga eso”, insistió la conductora. Finalmente, Yanina remató reflexionando con algo de humor: “No, yo quiero que me lloren”.

Qué dijo Yanina Latorre de Nancy Pazos

Yanina Latorre y Nancy Pazos, enemigas públicas, se reencontraron en A la Barbarossa (Telefe) y, al finalizar el programa en Intrusos (América TV), la conductora de SQP (América TV) dejó en claro cuál es el conflicto entre ellas.

"Yo la pasé bárbaro, espectacular el programa, divino las chicas y Georgina. La que no la debe haber pasado bien es Nancy, que es la que no quería venir porque yo estaba. Al final no sé si la obligaron y tuvo que venir. La noté nerviosa, desencajada, rara. Se ve que ella tenía pensado decirme algo y la descoloqué", indicó Latorre.

"Ella es la que no me saludó, cuando yo di la nota con Georgina se levantó y se fue, qué sé yo, boludeces que una chica de cincuenta y pico de años...", agregó picante sobre la actitud que tomó Pazos.

Lejos de quedar ahí, siguió fuerte contra su colega: "Es tan insegura y se autopercibe que no soporta el brillo ni el crecimiento del otro. Creo que le pasa eso conmigo: ella juró que iba a ser más que yo y hoy yo soy más que ella".

Consultada sobre si volvería a trabajar con la panelista, Yanina comentó: "Yo volvería a trabajar con ella, la tendría de panelista, es efectiva". Sin embargo, al serle recordado que Nancy también es conductora, respondió: "De aire no, de cable".

"Ella la tiene conmigo. A mí que me importa quién esté de panelista, me invitan, vengo y punto", aseguró sobre la rivalidad que existe entre ambas, casi como un Boca - River.

Finalmente, se refirió a la polémica coreografía de Pazos que generó comentarios en redes: "No fue una crítica lo de su baile, baila mal. Yo no me pondría esa ropa, si lo va a volver a hacer se nota que le sobra el tiempo para ensayar."