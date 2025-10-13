A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TODO MAL

Georgina Barbarossa se hartó en vivo tras un nuevo cruce de Nancy Pazos y Mariana Brey y reaccionó de la peor manera

Georgina Barbarossa no ocultó su enfado tras un momento de enorme tensión en su programa entre Nancy Pazos y Mariana Brey.

13 oct 2025, 12:00
Georgina Barbarossa se hartó en vivo tras un nuevo cruce de Nancy Pazos y Mariana Brey y reaccionó de la peor manera
Georgina Barbarossa se hartó en vivo tras un nuevo cruce de Nancy Pazos y Mariana Brey y reaccionó de la peor manera

Georgina Barbarossa se hartó en vivo tras un nuevo cruce de Nancy Pazos y Mariana Brey y reaccionó de la peor manera

La relación entre Nancy Pazos y Mariana Brey dentro de A la Barbarossa atraviesa uno de sus momentos más tensos. Las periodistas volvieron a protagonizar un cruce al aire que incomodó a todos en el estudio y obligó a Georgina Barbarossa a intervenir con firmeza para frenar la escalada. Cansada de las interrupciones y los cruces personales, no dudó en lanzar una advertencia tajante que se escuchó fuerte: “Me levanto y me voy”.

La rivalidad entre ambas panelistas viene generando momentos incómodos desde hace semanas, y este lunes 13 se sumó un episodio más. Todo comenzó durante un debate sobre el femicidio ocurrido en Córdoba y la posible influencia ideológica del asesino por su vínculo con Nicolás Márquez y Agustín Laje. En medio del intercambio, las opiniones divididas y el tono creciente terminaron por desatar el enfrentamiento.

En un momento, Brey le preguntó a su compañera: “¿Y vos cómo asociás eso a este caso, a este hombre?”. La reacción de Pazos dejó ver su molestia: “¿Puedo decirlo o no? Bueno, te voy a explicar… Escuchá, ¿me podés dejar terminar la frase, mi amor?”. Lejos de bajar la tensión, la conversación se volvió más ríspida. Brey retrucó con ironía: “Me llama la atención lo que decís. No sé si reírme o tomarte en serio”.

Ante esa escena, Barbarossa intervino por primera vez para intentar ordenar el debate: “Chicas, les pido por favor, dejala terminar de hablar, Marianita”. Sin embargo, lejos de aplacarse, el clima siguió cargado. Pazos lanzó una frase punzante: “¿Viste que no te interrumpí? Dijiste todo lo que mandaron por WhatsApp. Ahora escuchá lo que te quiero decir”. La respuesta de Brey fue igual de filosa: “Bueno, contá lo que te mandan a vos por WhatsApp. Es imposible… Bailá que te sale mejor”, en alusión al video viral donde se la vio bailando en un boliche.

Luego de ese intercambio, Barbarossa decidió cortar en seco con un reproche directo al tono que había tomado la charla. “Estamos hablando de femicidios, chicas. Escuchémonos, por favor”, pidió con firmeza, para luego remarcar el límite: “Chicas, basta. Me levanto de la mesa y me voy”.

Aunque consiguió continuar con el programa, el episodio dejó al descubierto que la tensión entre Pazos y Brey ya forma parte del día a día en el ciclo matutino de Telefe, y que cualquier chispa puede detonar un nuevo enfrentamiento en vivo.

Embed

¿Qué dijo Mariana Brey de la demanda que le quiere iniciar Nancy Pazos?

Nancy Pazos anunció en A la tarde (América TV) que iniciará una demanda contra Mariana Brey. El conflicto surgió después de que su compañera la calificara de "golpista" por haber lanzado críticas contundentes hacia el gobierno de Javier Milei.

"No se le puede decir gratuitamente asesina o golpista a una persona. Eso es un delito", explicó la periodista al dar a conocer la acción legal que llevará adelante.

Por su parte, la panelista de A la Barbarossa aseguró que la decisión de su colega no la toma por sorpresa. "Nada me sorprende a esta altura", señaló.

Brey adelantó que el tema quedará en manos del área legal de Telefe. "El abogado del canal responderá", agregó, y destacó que se siente respaldada por la emisora: "La empresa me va a respaldar porque me ha respaldado en todos los sentidos".

La panelista recalcó que prefiere no volver a hablar del asunto en los medios y que espera que todo se resuelva en la Justicia. "Todo lo que tiene que ver con cuestiones judiciales, se resuelve en el ámbito de la Justicia", mencionó.

Por último, Mariana Brey se mantuvo firme en sus declaraciones, que generaron la molestia de Nancy Pazos. "Yo di una opinión y me dedico a hacer mis análisis y punto. No tengo nada de qué disculparme", concluyó.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Georgina Barbarossa Mariana Brey Nancy Pazos

Lo más visto