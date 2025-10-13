Georgina Barbarossa se hartó en vivo tras un nuevo cruce de Nancy Pazos y Mariana Brey y reaccionó de la peor manera

Luego de ese intercambio, Barbarossa decidió cortar en seco con un reproche directo al tono que había tomado la charla. “Estamos hablando de femicidios, chicas. Escuchémonos, por favor”, pidió con firmeza, para luego remarcar el límite: “Chicas, basta. Me levanto de la mesa y me voy”.

Aunque consiguió continuar con el programa, el episodio dejó al descubierto que la tensión entre Pazos y Brey ya forma parte del día a día en el ciclo matutino de Telefe, y que cualquier chispa puede detonar un nuevo enfrentamiento en vivo.

¿Qué dijo Mariana Brey de la demanda que le quiere iniciar Nancy Pazos?

Nancy Pazos anunció en A la tarde (América TV) que iniciará una demanda contra Mariana Brey. El conflicto surgió después de que su compañera la calificara de "golpista" por haber lanzado críticas contundentes hacia el gobierno de Javier Milei.

"No se le puede decir gratuitamente asesina o golpista a una persona. Eso es un delito", explicó la periodista al dar a conocer la acción legal que llevará adelante.

Por su parte, la panelista de A la Barbarossa aseguró que la decisión de su colega no la toma por sorpresa. "Nada me sorprende a esta altura", señaló.

Brey adelantó que el tema quedará en manos del área legal de Telefe. "El abogado del canal responderá", agregó, y destacó que se siente respaldada por la emisora: "La empresa me va a respaldar porque me ha respaldado en todos los sentidos".

La panelista recalcó que prefiere no volver a hablar del asunto en los medios y que espera que todo se resuelva en la Justicia. "Todo lo que tiene que ver con cuestiones judiciales, se resuelve en el ámbito de la Justicia", mencionó.

Por último, Mariana Brey se mantuvo firme en sus declaraciones, que generaron la molestia de Nancy Pazos. "Yo di una opinión y me dedico a hacer mis análisis y punto. No tengo nada de qué disculparme", concluyó.