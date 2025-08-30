Un famoso periodista deportivo anunció con gran felicidad que será papá por primera vez

“Estoy pasando por momentos fantásticos, extraordinarios, y se los quería decir al aire. Hablé hoy con algunos amigos, pero no les dije nada. Lo venía pensando”, concluyó Leo.

La vida personal de Leo Paradizo, al resguardo

Leo Paradizo, periodista deportivo argentino reconocido por su trabajo en medios como ESPN, América TV, A24 y Radio Splendid, mantiene su vida personal en privado. Aunque en entrevistas mencionó con humor que no tuvo mucha suerte en el amor, no reveló públicamente detalles sobre su pareja o relaciones sentimentales.

Recientemente, compartió en Splendid la noticia de que será padre por primera vez, anunciando que su pareja está embarazada. Sin embargo, hasta el momento, no ha divulgado el nombre de su novia ni tampoco mostrado imágenes de ella en sus redes sociales.

En esta ocasión, aunque compartió la alegría de su futura paternidad, optó por mantener en privado la identidad de su pareja, respetando su deseo de mantener su vida personal alejada del foco mediático.