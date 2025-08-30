A24.com

¡Felicidades!

Un famoso periodista deportivo anunció con gran felicidad que será papá por primera vez

Durante la emisión del programa de radio en el que participa, el periodista compartió la noticia con todos sus compañeros, quienes quedaron visiblemente sorprendidos. De quién se trata.

30 ago 2025, 20:18
El futuro papá es ni más ni menos que Leo Paradizo. El periodista deportivo que actualmente trabaja en América TV, en el programa Lape Club Social como también en ESPN y Radio Splendid, anunció a sus compañeros de radio que será papá por primera vez a sus 46 años.

Durante un diálogo en la emisora radial con Mariano Closs -en el marco de su renuncia- y ante la atenta escucha de sus colegas, Leo compartió la hermosa noticia: “Les dejo la última… les va a gustar eh. Voy a ser papá amigos. Les mando un abrazo grande”.

“No te puedo creer. ¿Es verdad esto?”, le consultaron algunos de sus compañeros sorprendidos. Fue entonces que explicó que los padres de su pareja ya están al tanto y que por eso decidió comunicarlo él mismo, en un ámbito laboral pero rodeado también de amigos.

“Mis suegros saben. Lo sabe poca gente pero como este es un programa especial, y yo los quiero mucho, sobre todo al conductor que hoy ha dado las hurras. Me pareció que era también el momento de contarles a ustedes que son mis amigos”, agregó Paradizo.

“Estoy pasando por momentos fantásticos, extraordinarios, y se los quería decir al aire. Hablé hoy con algunos amigos, pero no les dije nada. Lo venía pensando”, concluyó Leo.

La vida personal de Leo Paradizo, al resguardo

Leo Paradizo, periodista deportivo argentino reconocido por su trabajo en medios como ESPN, América TV, A24 y Radio Splendid, mantiene su vida personal en privado. Aunque en entrevistas mencionó con humor que no tuvo mucha suerte en el amor, no reveló públicamente detalles sobre su pareja o relaciones sentimentales.

Recientemente, compartió en Splendid la noticia de que será padre por primera vez, anunciando que su pareja está embarazada. Sin embargo, hasta el momento, no ha divulgado el nombre de su novia ni tampoco mostrado imágenes de ella en sus redes sociales.

En esta ocasión, aunque compartió la alegría de su futura paternidad, optó por mantener en privado la identidad de su pareja, respetando su deseo de mantener su vida personal alejada del foco mediático.

     

 

