FELICIDAD

El video del eufórico festejo de la China Suárez con sus hijos por el nuevo gol de Mauro Icardi

La China Suárez estuvo presente en el estadio para alentar a su novio Mauro Icardi y fue filmada con su reacción por el nuevo tanto convertido por el delanto del Galatasaray.

31 ago 2025, 10:35
Mauro Icardi regresó con todo a las canchas después de la grave lesión que sufrió en noviembre pasado cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido de la UEFA Europa League entre el Galatasaray contra el Tottenham.

El ex de Wanda Nara fue operado en la Argentina a las semanas y luego inició un largo proceso de rehabilitación típico de esas lesiones que duró unos ocho meses.

En el medio, el deportista blanqueaba su romance en el verano con la China Suárez, con quien hoy se encuentra a full ya instalados por completo en Turquía.

Lo cierto es que de a poco el futbolista va sumando minutos en la cancha tras la grave lesión y este fin de semana volvió a convertir un gol en la victoria del popular club turco ante el Rizespor por la liga de ese país.

Mauro Icardi convirtió el tercer tanto y la China Suárez deliró desde uno de los sectores vip del estadio a puro salto y felicidad ante el gol que convirtió su novio y todo quedó registrado en un video de un fanático del club que se viralizó en las redes.

La actriz y cantante estuvo acompañada por sus tres hijos, Amancio, Rufina y Magnolia en el estadio y se mostró eufórica ante el gol que convirtió su pareja. Todos estuvieron vestidos con la camiseta con el número 9 de Icardi, quien es muy querido por la afición del club.

La China Suárez hace poco reflexionó sobre su nueva vida en Turquía y se mostró muy a gusto con el lugar: "Mi día llegando a su fin. Mauro entrena, yo aprovecho con mis amigos para seguir perdiéndome por las calles de Estambul. Me enloquece esta ciudad, sus paisajes, su cultura, su gente. No me va a alcanzar la vida para conocer todo lo que me queda”, reflexionó en Instagram.

china suarez galatasaray

El contrato que Mauro Icardi firmó por sus hijas: por qué no podrá cumplirlo

Según la periodista Laura Ubfal, aunque el acuerdo del régimen de visitas de Mauro Icardi por sus hijas está formalmente homologado por la justicia, existen circunstancias que podrían complicar su efectivo cumplimiento.

El acuerdo está homologado ante el juez Adrián Jorge Hagopian, estableciendo que el futbolista debería viajar a la Argentina para permanecer una semana con sus hijas.

Sin embargo, a raíz de la resolución reciente que lo declara deudor alimentario, si Mauro Icardi abandona Turquía, podría tener impedimento para regresar al país, lo que complica el cumplimiento del régimen de visitas.

"Por lo que pudimos saber, pese a que es fecha FIFA y que no tiene que estar jugando con su equipo, el futbolista no vendría al país ni cumpliría el acuerdo", contó Laura Ubfal desde su cuenta de X.

Y respecto al régimen de visitas, la comunicador destacó el deseo de las niñas de reencontrarse con su padre, pero señaló posibles complicaciones legales: "Las niñas menores de Wanda Nara, hijas de Icardi, estarían esperando que su padre llegue al país para verlas, pero aparentemente se informó al Ministerio Público Tutelar que el jugador del Galatasaray no viajaría".

"No cabrían dudas sobre el hecho de que si entra a la Argentina no pueda volver a salir, pese a que es deudor alimentario, porque sus abogadas afirmaron que él no reside en el país y es ciudadano europeo, siendo su centro de vida Turquía", precisó la periodista respecto a las implicancias legales que tendría el futbolista al ingresar a nuestro país.

