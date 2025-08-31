La reacción de Reina Reech ante el embarazo de Juana Repetto tras separarse de Sebastián Graviotto

“Mi amor, felices de recibir esta bendición... bebé te amamos y te esperamos con mucha alegría”, comentó con ternura la actriz, bailarina y coreógrafa ante la novedad que recibió la familia.

El viernes, Juana Repetto habló con el programa LAM (América TV) y aclaró si esta noticia del embarazo hizo que se reconcilie con Sebastián Graviotto.

“¿Qué decirte? Fue un niño que vino porque evidentemente tenía muchísimas ganas de llegar a este planeta, a este plano, muy, extremadamente sorpresivo y estadísticamente muy poco probable por las cosas que uno podría imaginar que a los 37 años ya no te suceden. Así, ‘one shot’”, deslizó Juana en su intento de explicar cómo se dieron las cosas.

En tanto, sobre una posible reconciliación con Graviotto, Juana Repetto fue clara: “Ha querido venir, será recibido con muchísimo amor, estamos asimilando la noticia en casa. No va a cambiar nuestra situación familiar de ninguna manera, va a seguir todo como hasta el momento. Por suerte cuidé a Belisario yo sola, muy contenta”, explicó contundente descartando la posibilidad de una reconciliación con su ex.

Qué dijo Sebastián Graviotto del embarazo de Juana Repetto: "Estamos..."

Sebastián Graviotto rompió el silencio en diálogo con la periodista Andrea Taboada y confirmó si volvió a estar o no en pareja con Juana Repetto tras aquella separación de hace poco tiempo y confirmarse el embarazo de la actriz.

"Me dijo (por Graviotto): 'se agranda la familia. Se viene el cuarto, me dice. No tengo mucho para contar, una noche en estos seis meses la invité a comer, la pasamos bien, y pasó lo que pasó'", leyó la panelista en Intrusos (América Tv) que le confió el instructor de snowboarding.

"Hoy estamos contentos, esperando el piojo con amor y buena energía que es lo que se merece", aclaró. Y por el momento indicó que no volvieron como pareja con Juana Repetto pero destacó el buen momento que viven: "Como pareja hoy estamos alejados pero siempre con amor y haciendo equipo".

Juana Repetto y Sebastián Graviotto se separaron en abril de 2025 luego del casamiento por civil a fines de 2020. Luego de pasar por varias crisis, finalmente comunicaron el final de la pareja hace pocos meses y hoy vuelven a ser noticia por el bebé que esperan tras un reencuentro ya separados.