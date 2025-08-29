Sebastián Graviotto habló del embarazo de Juana Repetto y confirmó si se reconciliaron

Lo cierto es que en el ciclo Intrusos (América Tv) Sebastián Graviotto rompió el silencio en diálogo con la periodista Andrea Taboada y confirmó si volvió a estar o no en pareja con Juana tras aquella separación de hace poco tiempo.

"Me dijo (por Graviotto): 'se agranda la familia. Se viene el cuarto, me dice. No tengo mucho para contar, una noche en estos seis meses la invité a comer, la pasamos bien, y pasó lo que pasó'", leyó la panelista que le confió el instructor de snowboarding.

Y Sebastián Graviotto remarcó: "Hoy estamos contentos, esperando el piojo con amor y buena energía que es lo que se merece". Y por el momento indicó que no volvieron como pareja con Juana Repetto pero destacó el buen momento que viven: "Como pareja hoy estamos alejados pero siempre con amor y haciendo equipo".

Juana Repetto y Sebastián Graviotto se separaron a principios de abril de 2025 luego del casamiento por civil a fines de 2020. Luego de pasar por varias crisis, finalmente comunicaron el final de la pareja hace pocos meses.

Juana es madre de Toribio, fruto de fertilización asistida estando soltera y Belisario, hijo que tiene con Graviotto. Al momento de confirmar su separación, la actriz explicó: “No nos estábamos llevando muy bien. Nos cuesta ponernos de acuerdo en un montón de cosas, por eso nos separamos. Eso no va a cambiar de un día para otro. No tuvo que ver con infidelidades. Tuvo que ver con cosas que no venían funcionando, no lográbamos funcionar bien como familia. De esta manera podemos hacerlo mucho mejor”, confió por entonces.

Se conoció el sexo del bebé que espera Juana Repetto tras su sorpresivo anuncio en redes

Juana Repetto confirmó de manera sorprendente este viernes que está otra vez embarazada en un posteo de Instagram. "Surprise", explicó la actriz en un divertido video donde mostró el resultado del test de embarazo positivo.

A minutos de su anuncio en el mundo virtual, fue Fernanda Iglesias quien reveló en el programa Puro Show (El Trece) que Juana Repetto cursa un embarazo de tres meses y ya sabe el sexo del bebé.

Además confirmó que el padre del bebé es su ex marido, Sebastián Graviotto.“Juana está embarazada de Sebastián Graviotto. Parece que él estaba mal porque la temporada de invierno no fue buena. Él es instructor. En una de las visitas a Juana renace el amor y queda embarazada”, contó la periodista. Y al tiempo que agregó que "está de tres meses y espera un varón”.