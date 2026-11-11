El desgarrador mensaje de Marcela Baños por la muerte de Marcos Camino: "No puedo..."

En su mensaje, Marcela repasó algunos de los momentos más importantes que compartió con Camino a lo largo de los años, desde grandes espectáculos hasta reuniones íntimas.

“Pensaba cuántos escenarios hemos compartido, cuántos shows a lo largo de todos estos años, lugares inolvidables, momentos que quedarán por siempre en mi memoria y hasta tu cumpleaños rodeado de amigos”, recordó con nostalgia.

La emotiva despedida de Marcela Baños a Marcos Camino: “Se fue un legendario”

En otro tramo de su publicación, Marcela Baños dejó en claro que prefiere conservar los recuerdos felices que compartió con el músico, especialmente su sentido del humor y la alegría que transmitía.

“Así elijo recordarte... con alegría, la misma que nos has transmitido todo este tiempo”, expresó.

Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores de su despedida llegó cuando destacó la enorme trayectoria artística del fundador de Los Palmeras y su aporte a la música popular argentina.

“Se fue un grande. Un legendario. Un creador. Gracias por hacernos bailar con tus canciones, por hacer sonar el acordeón como pocos”, escribió.

Y continuó con palabras de profundo agradecimiento: “Gracias por permitirme ser parte. Donde quiera que estés, que seas muy feliz”.

Para cerrar su publicación, la conductora también tuvo un gesto de acompañamiento hacia los familiares y amigos del acordeonista.

“Acompaño a su familia y amigos en este triste momento. Hasta siempre”, concluyó.

La despedida de Marcela Baños refleja el cariño que Marcos Camino cosechó durante su extensa carrera, no solo entre el público que disfrutó de sus canciones, sino también entre los artistas y colegas que compartieron con él buena parte de la historia de la cumbia santafesina.