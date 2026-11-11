A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
GRAN DOLOR

El desgarrador mensaje de Marcela Baños por la muerte de Marcos Camino: "No puedo..."

La conductora de Pasión de Sábado compartió una emotiva despedida para el histórico fundador de Los Palmeras. Con un video y palabras cargadas de dolor, recordó los momentos que vivieron juntos y destacó el legado del músico.

11 nov 2026, 09:50
El desgarrador mensaje de Marcela Baños por la muerte de Marcos Camino: No puedo...
El desgarrador mensaje de Marcela Baños por la muerte de Marcos Camino: "No puedo..."
El desgarrador mensaje de Marcela Baños por la muerte de Marcos Camino: No puedo...
El desgarrador mensaje de Marcela Baños por la muerte de Marcos Camino: "No puedo..."

La muerte de Marcos Camino, histórico fundador y acordeonista de Los Palmeras, a los 76 años, provocó una profunda conmoción en el ambiente de la música tropical argentina. En medio de las muestras de cariño y los homenajes al artista, Marcela Baños compartió una desgarradora despedida en sus redes sociales.

La conductora, una de las figuras más reconocidas de la movida tropical, mantuvo durante décadas un vínculo profesional y afectuoso con el músico, con quien compartió innumerables escenarios, presentaciones y encuentros.

Visiblemente movilizada por la noticia, Baños publicó un video en Instagram acompañado de una extensa carta en la que expresó su tristeza y recordó las anécdotas que vivieron juntos.

“Te voy a extrañar mucho querido Marcos, ¿quién me va a hacer ahora esos chistes inolvidables? No puedo creerlo”, comenzó escribiendo la presentadora.

En su mensaje, Marcela repasó algunos de los momentos más importantes que compartió con Camino a lo largo de los años, desde grandes espectáculos hasta reuniones íntimas.

“Pensaba cuántos escenarios hemos compartido, cuántos shows a lo largo de todos estos años, lugares inolvidables, momentos que quedarán por siempre en mi memoria y hasta tu cumpleaños rodeado de amigos”, recordó con nostalgia.

La emotiva despedida de Marcela Baños a Marcos Camino: “Se fue un legendario”

En otro tramo de su publicación, Marcela Baños dejó en claro que prefiere conservar los recuerdos felices que compartió con el músico, especialmente su sentido del humor y la alegría que transmitía.

“Así elijo recordarte... con alegría, la misma que nos has transmitido todo este tiempo”, expresó.

Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores de su despedida llegó cuando destacó la enorme trayectoria artística del fundador de Los Palmeras y su aporte a la música popular argentina.

“Se fue un grande. Un legendario. Un creador. Gracias por hacernos bailar con tus canciones, por hacer sonar el acordeón como pocos”, escribió.

Y continuó con palabras de profundo agradecimiento: “Gracias por permitirme ser parte. Donde quiera que estés, que seas muy feliz”.

Para cerrar su publicación, la conductora también tuvo un gesto de acompañamiento hacia los familiares y amigos del acordeonista.

“Acompaño a su familia y amigos en este triste momento. Hasta siempre”, concluyó.

La despedida de Marcela Baños refleja el cariño que Marcos Camino cosechó durante su extensa carrera, no solo entre el público que disfrutó de sus canciones, sino también entre los artistas y colegas que compartieron con él buena parte de la historia de la cumbia santafesina.

View this post on Instagram

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Marcela Baños Marcos Camino

Lo más visto