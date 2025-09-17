La China Suárez pidió un freno legal contra Wanda Nara: los contundentes motivos

A lo que la periodista remarcó que la intención de la China Suárez es que "el testimonio de Wanda sea visto como inválido por la enemistad manifiesta que tienen, entonces no sería válido el testimonio de Wanda contra ella porque habría animosidad".

"Se bajaron varios testigos como Cinthia Fernández que también estaba llamada a declarar y no fue", agregó Varela, y explicó que el abogado de Suárez, Agustín Rodríguez, marcó en el escrito esta actitud de Wanda Nara de ausentarse a la fecha de prestar declaración como "Negligencia testimonial".

"No habiendo comparecido la testigo a la audiencia fijada el 12 de septiembre ni justificada su inasistencia solicito se la tenga por desistida de la misma", leyó el conductor Rodrigo Lussich sobre el documento presentado por el letrado de la China por la ausencia de Wanda Nara a prestar su declaración testimonial en el marco de la demanda de la China a Yanina Latorre y Ángel de Brito.

Cabe recordar que en otra causa la China Suárez demandó a Wanda Nara por los daños a su imagen y honor que le habría causado por sus dichos y viralización de chats privados, reclamándole una millonaria cifra de dinero, en una suma que ascendería -según trascendió- a los 200 mil dólares.

Por qué la China Suárez llevó a la Justicia a Yanina Latorre y Ángel de Brito

La China Suárez inició acciones legales contra Yanina Latorre y Ángel de Brito por daños y perjuicios, derivado de declaraciones públicas de ambos que ella considera falsas, infundadas y que vulneran su vida privada y la de sus hijos.

La disputa comenzó en 2021, cuando Yanina Latorre acusó a Suárez de una infidelidad, y continuó con filtraciones y comentarios sobre la actriz y su familia, algo que molestó mucho a la actual novia de Mauro Icardi.

La demanda está en curso en el Juzgado Civil N°52 y contempla tanto aspectos civiles como penales, con la posibilidad de multa económica si prospera la denuncia.

Además, la justicia ordenó a Yanina Latorre abstenerse de nombrar o aludir a los hijos de Suárez, bajo multa de 2 millones de pesos por incumplimiento.

En la causa también está involucrada Wanda Nara como testigo y figura clave, debido a las filtraciones relacionadas, aunque finalmente no se presentó a brindar su testimonio como testigo de parte en la fecha asignada.