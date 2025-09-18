Preocupación por la salud de Brisa, la hermana melliza de Thiago Medina, que está embarazada

Embed

“La embarazada quería comer algo dulce. Embarazada, embarazada...“, decía en la grabación la ex participante de Cuestión de Peso junto a un video de Brisa ya sintiéndose mejor y comiendo en su casa junto a Romina Uhrig, dando muestras que sólo se trató de una pequeña descompesanción de ese momento.

En tanto, en el programa Puro Show (El Trece) habían comentado sobre esta situación que ocurrió con Brisa: “Le impactó la situación de cómo encontró a su hermano. En este proceso, Thiago lleva cuatro días en terapia intensiva. Todavía no está consciente, en el día de ayer tuvo fiebre. Gisela, una de las hermanas de Thiago, confirmó la noticia del desmayo de Brisa. Está atravesando un embarazo y hoy está cayendo en la realidad”, explicaron sobre lo sucedido con la hermana melliza de Thiago Medina que por suerte no resultó nada grave y pudo recomponerse.

Antes, Brisa había dejado un mensaje en las redes deseando la recuperación de su hermano: “Te estamos esperando chuli, tenemos fe y confiamos en Dios. Seguí peleándola como lo venís haciendo, sos un guerrero”, y añadió: “Tenés dos hermosas hijas que te están esperando”.

Embed

Daniela Celis confirmó qué procedimiento le harán a Thiago Medina en medio de su internación

Daniela Celis, ex pareja de Thiago Medina y madre de sus dos hijas Aimé y Laia, comunicó a través de sus redes sociales una actualización sobre el estado de salud del ex Gran Hermano y confirmó qué procedimiento implementarán los médicos.

"Recién salimos del hospital. Queremos compartir con ustedes el estado de Thiago. Como ya es de público conocimiento las últimas 24 horas presentó nuevos registros febriles, se realizará una fibrobroncoscopia. Esperamos resultados”, reveló Pestañela.

Y en ese sentido explicó sobre ese procedimiento: "Se realizará en conjunto con el equipo de cirugía torácica de la Provincia de Buenos Aires, proveniente de Hospital Bicentenario Esteban Echeverría".

"Mantenemos el pedido de cadena de oración, más que nunca para Thiago Agustín Medina", finalizó su posteo Daniela Celis pidiendo otra vez por las oraciones de la gente por Thiago.

La fibrobroncoscopia refiere a un procedimiento diagnóstico y terapéutico que utiliza un tubo flexible con cámara (fibrobroncoscopio) introducido por la nariz o la boca para explorar la tráquea y los bronquios.

Permite visualizar las vías aéreas, tomar muestras de secreciones o tejidos para diagnosticar infecciones o tumores, extraer cuerpos extraños y ayudar a tratar afecciones como la atelectasia.