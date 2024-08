El desgarrador relato de Camila Deniz en Cuestión de Peso: "Sufrí un abuso a los nueve años"

El desgarrador relato lo expuso en medio de una fogata que hizo el grupo para "dejar atrás lo que pesa". “Quiero dejar eso atrás porque hay veces que lo pienso y me pone mal. Si alguien está pasando por alguna situación así, que cuente. Porque después de grande es peor. Es peor porque no puede sanar”, afirmó angustiada.

Luego, en el estudio junto al conductor Mario Masaccessi, Deniz sostuvo: “Yo salí de ahí con mucha fuerza y disimulando que no me pasaba nada y me pasaba todo junto. Me quedé marcada. Y ahí es cuando no me empezó a querer. A sentir que ue no soy mujer”.

“Me sacaron mi niñez. Yo se le conté grande a mi papá y primero no me creyó. Hasta que hablamos con uno de mis hermanos que sabía. Pero bueno, éramos chicos y no sabíamos qué hacer”, recordó.

La emoción de Camila Deniz al recibir una inesperada sorpresa de Thiago Medina en Cuestión de Peso

Este viernes en Cuestión de Peso (El Trece) la participante Camila Deniz recibió una visita muy especial ya que su hermano Thiago Medina se hizo presente en el estudio y ambos protagonizaron un momento a pura emoción.

Minutos antes de que el ex Gran Hermano se presente en el estudio, Camila expresó su deseo de compartir en esta etapa de su vida con sus hermanos y aseguró que le gustaría que alguno de ellas estuviese ahí con ella.

"Me encantaría que estén todos. Pero bueno, entiendo que él tiene su familia. Le mandamos saludos porque seguro me está viendo", deslizó Camila al hablar del papá de las gemelas.

Sin embargo, el conductor la descolocó cuando la desafió a darle un abrazo y anunció que su hermano estaba en el lugar. "Adelante Thiago", exclamó Mario Massaccesi mientras la joven no salía de su asombro.

Camila Deniz Thiago Medina Cuestión de Peso

Para la sorpresa, Thiago entró con un enorme ramo de flores y los dos hermanos se fundieron en un cariñoso abrazo mientras él le expresaba palabras de amor al oído.

"Te veo siempre, con Dani, con todos. Estamos orgullosos y te felicito por todo lo que estas logrando, por más que no esté acá siempre te veo de casa y te apoyo. Tenes que estar contenta", le dijo a su hermana.