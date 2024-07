Camila Deniz rompió en llanto en Cuestión de peso y apuntó contra Thiago Medina: "No tengo el apoyo"

“Hoy hablé con una psicóloga. Yo estoy sola en este tratamiento y que no tengo el apoyo de mi familia. Quizás a veces yo hice muchas cosas por mucha gente y hoy estoy realmente sola”, expresó Deniz llorando.

Sin embargo, tiempo atrás, cuando recién iniciaba el programa, Camila había asegurado que su hermano la apoyaba en este proyecto. “Obvio que primero lo charlé con ellos. Él no lo podía creer", había dicho la participante.

Y había agregado: "Después le contó a Dani (Celis). El apoyo de ellos está y es una constante”.

Camila Deniz sufrió una fuerte lesión y peligra su continuidad en Cuestión de Peso

Este jueves Camila Deniz preocupó a sus compañeros de Cuestión de Peso (El Trece) al ausentarse al programa tras sufrir una fuerte lesión que podría poner en peligro su participación en el reality.

"Hay una silla vacía. Enseguida te vamos a contar qué pasa con esta participante a la que le pasan cosas todo el tiempo. Camila es así, es extrovertida. ¿Dónde está Camila Camilota?”, comenzó diciendo el conductor Mario Massaccesi.

Acto seguido, mostraron a Camila en la clínica y la misma relató que le sucedió. "Estábamos haciendo gimnasia, bailando, y estaba bailando con Joni. Estábamos haciendo un movimiento y escuché el 'crack'”, explicó mientras señalaba su rodilla.

A continuación, el médico le comentó a la participante que la darían una inyección para disminuir el dolor y luego le harían los estudios correspondientes.

“Me dolía mucho esta mañana, no podía ni pisar. Ahora me siento un poco mejor, me cuesta pisar pero estoy un poco mejor. Creo que fue un montón de cosas. Nervios, ansiedad por la balanza, estaba preocupada y se me enfrió el cuerpo. Cuando llegué a casa y me bañé y ya estaba ahí que no podía caminar”, cerró Camila en dialogo con el conductor.