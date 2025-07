El desgarrador testimonio de Belén Giménez, la viuda de René Bertrand: el llanto de todos en Intrusos

Belén contó que el actor se dio cuenta de que algo mal estaba sucediendo en la temporada de verano cuando sentía un dolormuy fuerte en su omóplato y luego le salió un huevo en esa zona, lo que alertó a los médicos para que regresara a Buenos Aires y en la biopsia sale algo malo, que luego se terminaría confirmado el duro diagnóstico.

"Yo tenía miedo porque somos un equipo los 4", reconoció totalmente angustiada. Y contó que llegando a una cuadra de la clínica donde estaba internado le avisaron de la muerte de su marido: "Iba pensando que le tenían que poner respirador. Y a una cuadra de llegar Mari (María Rosa Fugazot) me dice: 'Dejá de pensar, que René ya no está'. Sentí que me pegaban una puñalada en el corazón, ella me lo dice".

El abrazo de los conductores de Intrusos a Belén Giménez

El durísimo testimonio de Belén Giménez, la viuda del actor René Bertrand, emocionó a todos en el estudio e hizo quebrar a sus conductores, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes al terminar la entrevista se acercaron a abrazarla y contenerla.

"Estamos tan emocionados como vos, nos hubiera gustado contenerte más, lo recordamos a René mucho. Mucha fuerza a la familia y los chicos", le dijeron los conductores también quebrados y la despidieron con un aplauso cerrado. "El aplauso más triste, te juro", dijo ella.

Bertrand se crió en una familia de actores. Tanto su madre, María Rosa Fugazot, como su padre el recordado César Bertrand, dedicaron su vida al arte.

René y Belén se casaron en 2016 en una ceremonia íntima, marcada por el amor y la complicidad.“Lo nuestro fue sin escándalos, con mucho trabajo y amor”, supieron decir. En 2018 nació su primera hija, Sofía, y tiempo después llegó Franco, su segundo hijo, quien fue diagnosticado con síndrome de Down.

La enfermedad que lo afectaba a René se manifestó primero con dolores persistentes. Aunque trataron de mantenerlo en privado, su entorno más cercano sabía que su salud estaba deteriorada. Belén fue quien más lo sostuvo: lo acompañó en cada tratamiento, cuidó de sus hijos y mantuvo el hogar unido con amor incondicional.