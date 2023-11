El desgarrador testimonio de Nazarena Vélez sobre el vínculo espiritual de su hijo Thiago con Fabián Rodríguez

La angelita mencionó que su hijo suele ir al cementerio en fechas especiales: "Es necesario para él. Para el Día del Padre, por ejemplo, fue. Incluso me pidió estar un rato ahí solo. Yo me voy a dar una vuelta y lo dejo a él hablando con su papá”.

image.png

Naza recordó que no fue fácil reponerse de tanto dolor. "En un momento, me sentía una pobre mina. Vivía como una pobre mina. La muerte de mi hermana, yo estando embarazada de Thiago y de la manera horrible en la que una nena de 21 años perdió la vida en un segundo en un accidente de tránsito, se sumó a que después pasó lo de Fabi y de la forma en la que Fabi también se fue… entonces fue demasiado para mi cabeza y mi alma”, sostuvo.

La panelista resaltó que agradece muchísimo el presente que vive. "Hoy, gracias a Dios, pude salir de ese dolor y de ese lugar que me ponía en una vida triste. Durante mucho tiempo tuve una vida muy triste. Me sentía triste hasta que empecé a ver en vez de lo que me faltaba, lo que tenía. Es maravilloso y hermoso todo lo que tengo: tres hijos que me aman y a los que amo, tenemos todos salud, una vida construida hermosa y encima hace cuatro años y medio apareció Santi, mi pareja, que es soñado”, detalló.

Por último, la actriz destacó que, con los años, descubrió que tiene una enorme fuerza interior. "Tuve que pasar un proceso muy grande de duelo y de entender que no me pasa a mí solamente sino a mucha otra gente. Tal vez lo mío fue muy duro, expuesto y doloroso, y a eso se sumó que me quedé en la calle después de haber laburado sin parar desde los 14 años. Fue todo fuerte pero salí. Se ve que tengo mucha fuerza”, finalizó.

Nazarena Velez.jpg

A los 49 años, Nazarena Vélez se mostró en traje de baño frente al espejo: "Nalgas en caída libre"

Desde hace mucho tiempo que Nazarena Vélez cambió el foco de la mirada sobre su cuerpo y comenzó un camino de aceptación. La ex vedette, hoy panelista de de LAM, América, se mostró en traje de baño frente al espejo.

Con 49 años, Nazarena es una de las principales exponentes del “body positive” del país y en base a eso se grabó frente al espejo: “Se viene el verano, se viene la presión que dale que el cuerpo que querés que combatí la celulitis. No combatas nada mi amor”, comenzó.

image.png

“Cuidate, amate, respetate, mira las nalgas en caída libre. Te quiero nalgas”, sumó girando el cuerpo en el espejo para mostrar su costado.

“Estrías, celulitis: somos mujeres reales. ¿Hay que cuidarse? Sí, yo después de tomar sol voy a ir al gimnasio, ¿sabés por qué? Porque quiero vivir muchos años y estar sana”, explicó.

“No tenés que tener el cuerpo que querés, tenés que querer el cuerpo que tenes”, cerró la rubia como lección importante para comenzar a mirarse con cariño.