Quién es Ekaterina Ojeda, la joven que hizo temblar la relación de la China Suárez y Mauro Icardi

Una joven modelo de 25 años llamada Ekaterina Ojeda quedó involucrada en un explosivo conflicto que comenzó a circular en las últimas horas y que la ubica en medio de la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi.
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Tras quedar vinculada al escándalo entre Mauro Icardi y la China Suárez, Ekaterina Ojeda se convirtió en uno de los nombres más comentados de las últimas horas. Pero, ¿quién es la joven de 25 años?
Una joven modelo de 25 años llamada Ekaterina Ojeda quedó involucrada en un explosivo conflicto que comenzó a circular en las últimas horas y que la ubica en medio de la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi.
Recapitulando, el futbolista intentó besar a la joven durante una salida nocturna, situación que habría sido advertida por la actriz, quien reaccionó de inmediato. A partir de allí se habría desatado un tenso episodio que incluyó gritos, reproches y hasta la acusación de que la China la sujetó del pelo en medio de la discusión. Todo ocurrió, presuntamente, ante la mirada de varios testigos y en un clima de fuerte tensión.
¿Pero quién es ella? Lejos del perfil de influencer que suele exhibir cada detalle de su vida cotidiana, mantiene una presencia mucho más reservada en las redes sociales. Aunque su cuenta no cuenta con publicaciones en el feed, sí conserva varias historias destacadas que permiten asomarse a su día a día.
Allí se la puede ver compartiendo salidas con amigos, disfrutando de cenas en exclusivos restaurantes porteños y participando de distintos eventos vinculados al ambiente nocturno. Buena parte de ese contenido está relacionado con Tequila, el reconocido boliche de Costanera Norte donde trabaja realizando promociones y presencias, una actividad habitual dentro del circuito de la noche, y el lugar del escándalo.
Con una estética cuidada, viajes, encuentros sociales y noches de trabajo en algunos de los lugares más concurridos de Buenos Aires, Ekaterina construye una imagen ligada al mundo de la moda, los eventos y la vida nocturna, un universo que en las últimas horas la colocó inesperadamente en una polémica impensada.
Con el escándalo instalado, este miércoles Ekaterina Ojeda fue abordada por las cámaras de Intrusos (América TV) y decidió romper el silencio. Sin entrar en demasiados detalles, confirmó que estuvo en el mismo espacio que Icardi y la China durante aquella noche y contó cómo vivió la situación.
"Me los crucé... Estaban ahí. Fue en el VIP. Subimos un rato y estaban ahí", explicó entre risas nerviosas ante la consulta de Alfonso Oliva.
Al referirse al encuentro con el futbolista, la modelo reveló que el primer contacto se produjo cuando él estaba solo y que más tarde apareció la actriz. "Él estaba solo y después llegó ella", aseguró. Asimismo, confirmó que intercambiaron algunas palabras, aunque minimizó el episodio al describirlo como "una charla normal de boliche".
Consultada sobre un posible enfrentamiento con Eugenia Suárez, aclaró que nunca llegó a conversar directamente con ella y negó haber tenido algún tipo de acercamiento romántico con el jugador. Incluso, sostuvo que no permitió que avanzara la situación y deslizó que el enojo de la actriz podría haber estado dirigido hacia otra persona. "Enojada estaba... quizás con él, no sé si conmigo", expresó.
Más adelante, prefirió mantener en reserva el contenido de la conversación que tuvo con Icardi. "Quedó ahí", respondió escuetamente cuando le preguntaron sobre el tema. Y cuando el cronista quiso saber si el futbolista había intentado seducirla o le "tiró los perros", la joven evitó profundizar y pidió entre risas que no le hicieran más preguntas al respecto.
Por último, también esquivó responder si el delantero parecía haber consumido alcohol en exceso durante la noche. Lejos de alimentar la polémica, aseguró que no quería generar problemas y cerró con una frase que llamó la atención: "No soy fan, ni sé dónde juega... sé que Turquía por todo el quilombo".