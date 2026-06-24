Quién es Ekaterina Ojeda, la joven que hizo temblar la relación de la China Suárez y Mauro Icardi

Con una estética cuidada, viajes, encuentros sociales y noches de trabajo en algunos de los lugares más concurridos de Buenos Aires, Ekaterina construye una imagen ligada al mundo de la moda, los eventos y la vida nocturna, un universo que en las últimas horas la colocó inesperadamente en una polémica impensada.

Qué dijo Ekaterina Ojeda

Con el escándalo instalado, este miércoles Ekaterina Ojeda fue abordada por las cámaras de Intrusos (América TV) y decidió romper el silencio. Sin entrar en demasiados detalles, confirmó que estuvo en el mismo espacio que Icardi y la China durante aquella noche y contó cómo vivió la situación.

"Me los crucé... Estaban ahí. Fue en el VIP. Subimos un rato y estaban ahí", explicó entre risas nerviosas ante la consulta de Alfonso Oliva.

Al referirse al encuentro con el futbolista, la modelo reveló que el primer contacto se produjo cuando él estaba solo y que más tarde apareció la actriz. "Él estaba solo y después llegó ella", aseguró. Asimismo, confirmó que intercambiaron algunas palabras, aunque minimizó el episodio al describirlo como "una charla normal de boliche".

Consultada sobre un posible enfrentamiento con Eugenia Suárez, aclaró que nunca llegó a conversar directamente con ella y negó haber tenido algún tipo de acercamiento romántico con el jugador. Incluso, sostuvo que no permitió que avanzara la situación y deslizó que el enojo de la actriz podría haber estado dirigido hacia otra persona. "Enojada estaba... quizás con él, no sé si conmigo", expresó.

Más adelante, prefirió mantener en reserva el contenido de la conversación que tuvo con Icardi. "Quedó ahí", respondió escuetamente cuando le preguntaron sobre el tema. Y cuando el cronista quiso saber si el futbolista había intentado seducirla o le "tiró los perros", la joven evitó profundizar y pidió entre risas que no le hicieran más preguntas al respecto.

Por último, también esquivó responder si el delantero parecía haber consumido alcohol en exceso durante la noche. Lejos de alimentar la polémica, aseguró que no quería generar problemas y cerró con una frase que llamó la atención: "No soy fan, ni sé dónde juega... sé que Turquía por todo el quilombo".