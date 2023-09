El desgarrador testimonio de Sergio Lapegüe sobre la enfermedad de su mamá: "No me habla, pero..."

Sergio Lapegüe sorprendió al hablar su experiencia personal con esa enfermedad. “Mi mamá tiene Alzheimer y he visto todo el proceso degenerativo, que es impresionante. Voy todos los días a verla. Dejar uno de los noticieros que yo hacía fue para poder dedicarme a acompañarla”, reveló.

El periodista mencionó que son pocos los momentos de conexión con su mamá, pero realmente maravillosos cuando suceden. “El otro día alguien me dijo ‘pero ya no te conoce’. Sí, pero yo la conozco. Y ella, cuando yo voy, no me habla, pero le agarro la mano y me sonríe. Es impresionante, es conexión. Nos cambia a todos alrededor, nos cambia la perspectiva de la vida de una manera tremenda. Es un tema tabú y que mucha gente no conoce”, agregó.

"Lo que muestra la obra es cómo esa enfermedad afecta a las personas que rodean al paciente", advirtió José María. "Exactamente. Nos cambia la perspectiva de la vida de una forma tremenda", cerró.

Sergio Lapegüe cumplió su promesa y se rapó en vivo tras el triunfo de la Argentina en el Mundial Qatar 2022

El periodista, Sergio Lapegüe, había prometido que se iba a cortar el pelo si la Selección ganaba en el Mundial Qatar 2022. El equipo de Lionel Scaloni levantó la copa y el conductor cumplió su promesa.

La figura de TN se rapó en vivo, mientras sus compañeros no podían parar de reírse de la situación. Después de unos minutos, se notó el notable cambio en la cabeza del presentador.

Marcelo Bonelli ayudó con la máquina y le cortó algunos mechones de pelo a su colega. "¿Vos decís que me queda mejor así?", exclamó Lapegüe.

"Mañana vamos a sortear el pelo de Lapegüe", comentó la periodista Roxy Vázquez, compañera del conductor en las mañanas de TN.